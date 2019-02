Affaire Fiona : la mère de la fillette, Cécile Bourgeon, est sortie de prison

La mère de Fiona, Cécile Bourgeon, est sortie de prison, dans la soirée du 20 février. Plus tôt dans la journée, la Cour de cassation a annulé le verdict rendu en appel par la cour d'assises du Puy-en-Velay, en Haute-Loire, le 11 février 2018.Assise à l’arrière d’un monospace, derrière des vitres teintées, elle s’est éclipsée en vitesse vers 20 heures. Ce sont sa mère et son beau-père qui sont venus la chercher, pour l’emmener loin de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas. Probablement pour se diriger vers Perpignan, où vivent ses parents.Sa sortie a été rendue possible car l'arrêt rendu par la haute-juridiction invalide sa condamnation à vingt ans de réclusion criminelle. Reste donc sa condamnation en première instance à Riom en 2016 à 5 ans d'emprisonnement : une peine qu'elle a déjà purgée. Cécile Bourgeon aura donc droit à un nouveau procès en appel, auquel elle comparaîtra libre.