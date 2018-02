Affaire Maëlys : son squelette “peut encore livrer des informations” selon le médecin légiste

Comment les gendarmes vont procéder à l'examen des restes ?

Que peut-on encore déterminer vu l'état du corps ?

Est-il possible qu'on ne connaisse jamais la cause de la mort ?

Le squelette de Maëlys , retrouvé jeudi en Savoie, "peut encore livrer des informations" six mois après la disparition de la fillette même si de nombreuses preuves médico-légales ont disparu, estime le colonel Charles Agostini, médecin légiste de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie (IRCGN)."Le corps de Maëlys va être examiné pendant plusieurs semaines à l'IRCGN à Pontoise. Une demi-douzaine d'experts vont chercher dans un premier temps à dater la mort notamment grâce à l'examen des conditions environnementales, des données météorologiques et des insectes trouvés sur le site. Le corps va ensuite être passé au scanner, capable de déceler sur les os des éléments de preuves, parfois microscopiques.Le scanner peut révéler des traces notamment métalliques. Une recherche de substances toxicologiques sera menée. Puis, un anthropologue judiciaire, spécialisé dans l'examen des os, assistera lors de l'autopsie le médecin-légiste pour l'aider à déterminer la nature d'éventuels traumatismes et aider à trouver l'objet qui a pu en être la cause. D'autres experts procéderont à l'analyse des éléments recueillis sur le terrain par le tamisage de la terre, qui peut révéler par exemple la présence d'un projectile.Plus le temps passe, plus le corps se dégrade et plus les éléments de preuves vont s'estomper voire disparaître. A fortiori lorsque le corps est en pleine nature et donc abîmé par les insectes et les animaux. Dans le cas de Maëlys, les experts vont devoir se contenter de l'analyse des os même s'il peut y avoir des surprises avec la préservation de certaines zones anatomiques.Si des traces de traumatisme sont décelées sur le squelette, comme l'impact d'une balle, d'une arme blanche ou d'un objet contondant, les experts pourront se prononcer sur une cause probable de la mort. S'il n'y en a pas, il est désormais impossible de déterminer par les types de mort qui ont touché seulement les organes, comme l'asphyxie ou un coup de couteau dans le ventre. Impossible également d'établir si la fillette a été victime de violences ou d'abus sexuels.De nombreuses preuves médico-légales sont perdues mais il faut toujours donner la chance à l'expertise, pousser les indices à fond. Aujourd'hui, les possibilités de réponse sont considérablement réduites du fait de la dégradation du corps. Le collège d'experts va donner des orientations sur les causes du décès. Même s'il ne s'agit que d'hypothèses de travail, elles serviront aux enquêteurs et aux juges pour préparer l'audition du suspect. Inversement, si le suspect explique les circonstances de la mort, les experts sont amenés à vérifier si ses déclarations sont compatibles avec les constations menées.