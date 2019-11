Ain : un train percute une voiture à Tossiat, 2 morts

2 morts, 3 blessés

La piste du passage non-autorisé

Les passagers confinés dans le train

Trafic SNCF très perturbé

Un passage à niveau particulièrement dangereux

Un TER a percuté une voiture à Tossiat, près de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, ce dimanche 3 novembre peu avant 17 heures. Les 2 occupants de la voiture, un homme et une femme de 57 et 69 ans, sont décédés lors du choc.Le drame s'est produit au lieu-dit la Vavrette, à Tossiat. Le TER (Train Intercité), portant le numéro 895 825, et qui reliait Belfort à Lyon Perrache, transportait 620 passagers lors du choc. Il a percuté et écrasé la voiture au niveau du passage à niveaux, avant de la trainer sur plus d'une vingtaine de mètres. L'homme et la femme ont tous deux succombés à leurs blessures. 3 personnes ont également été légèrement blessées, des passagers du train, souffrant notamment de comotions. Au moins 80 pompiers sont mobilisés actuellement sur place pour s'assurer de l'état physique des passagers du train.Selon les premiers éléments de l'enquête, la piste du passage non-autorisé du véhicule sur le passage à niveau serait pour l'heure privilégiée. Sur place, les barrières de sécurité étaient fermées. Les enquêteurs ont procédé aux constatations toxicologiques du chauffeur du train, ainsi que sur les occupants de la voiture accidentée. Le chauffeur du TER était par ailleurs entendu dans la soirée par la police.Le café de la gare, situé à proximité du passage à niveau, qui était fermé, à été réquisitionné pour accueillir des moyens de secours. Le train qui reliait Belfort à Lyon Perrache est resté bloqué sur la voie le temps des premières constatations et de l'évacuation des corps et des débris. Les passagers sont restés confinés près de 3 heures dans le train. Les autorités avaient envisagées dans un premier temps leur évacuation vers une salle des fêtes à proximité, mais selon les dernières informations, le train devait finalement repartir dans la soirée. Le maire de Bourg-en-Bresse, Jean-François Debat, et des élus locaux étaient sur place pour constater et assister les des secours, des policiers et des agents de la SNCF.Le trafic sur l'axe Lyon-Ambérieu-Bourg-en-Bresse est interrompu. La SNCF évoque, sur son site , "une prévision de reprise progressive des circulations pour 21h" ce dimanche soir. 7 trains sont actuellement détournés : 5 TER et 2 TGV. Les TER sont détournés pour passer par Mâcon, les TGV qui reliaient Paris à Annecy sont également détournés. Des passagers seront acheminés ensuite par autocars.Le passage à niveau de la Vavrette-Tossiat fait partie des 153 passages à niveau inscrits dans un "programme national de sécurisation" (PSN) défini par l'état et l'instance nationale de passages à niveau, parce qu'il ne présente pas des conditions de sécurité optimales. En 2007, sur ce même passage à niveau, un TGV avait percuté un camion, tuant le chauffeur du véhicule et faisant une trentaine de blessés dans le train. Celui-ci transportait un engin de chantier en convoi exceptionnel, qui était resté coincé sur la voie ferrée.Article mis à jour en temps réel