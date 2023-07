Des milliers de fêtards dans le Bas-Bugey pour une "rave party" non autorisée

Depuis hier soir, des centaines de festivaliers convergent vers la commune de Lompnas dans l'Ain. La préfecture du département estimait ce matin à 3000 le nombre de personnes sur le site pour une rave party non autorisée.

Plus de 3000 personnes sont réunies en ce moment à Lompnas dans l'Ain, plus précisément au lieu dit les Chanaux, Les Grandes plaines, pour une "rave party" non autorisée. "Cette rave party s'est organisée sans concertation avec les pouvoirs publics et au mépris des règles élémentaires de sécurité" précise la préfecture dans un communiqué. Jusqu'à 20 000 personnes seraient attendues ce week-end.

Sur Twitter, la préfecture appelle à éviter le secteur du Bas-Bugey.

Dès vendredi 7 juillet au soir, la préfète de l'Ain Chantal Mauchet a pris un arrêté préfectoral interdisant le transport de matériel de son. Les gendarmes du département procèdent à des contrôles à proximité du lieu de ce rassemblement.

Pour assurer la sécurité des festivaliers et du site, un centre opérationnel départemental a été activé en préfecture. Pompiers et associations agréées de sécurité civile sont également sur place.

Deux plaintes ont été déposées à la gendarmerie pour occupation illicite : l'une par le maire de de Lompnas, l'autre par les propriétaires du terrain occupé.