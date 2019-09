Allier : du pain et de l'eau au menu pour deux enfants dont les parents ne payaient pas la cantine

Les faits se sont produits lundi 9 septembre. Deux enfants d'une même famille inscrits à l’école primaire Marcelin Berthelot, à Saint-Pourçain-sur-Sioule dans l’Allier, ont eu en guise de menu du pain et de l’eau car leurs parents n'avaient pas payé la cantine depuis plus d’un an.



"Nous avons 1/3 des parents qui ne règlent pas la cantine soit environ 50 familles dont 14 en réelle difficulté. Cela représente plus de 5000 euros d’impayés par mois" explique Emmanuel Ferrand, maire de la ville (Les Républicains). "C’est la seule famille qui nous laisse sans réponse. Avec les autres nous avons trouvé des solutions via le CCAS ou les services sociaux". "Nous voulions faire un électrochoc aux parents" Selon la municipalité, les parents de ces élèves scolarisés cette année en classe de CE2 et CM1 ont reçu de nombreux appels téléphoniques, des mails et des courriers de la mairie… tous restés sans réponse. Elle précise également que les parents ne viennent jamais à l'école, c'est l'assistante maternelle des enfants qui les pose le matin et les récupère en fin de journée.



"L’an dernier, nous avons gardé les enfants tous les jours à la cantine alors qu'ils n'étaient pas inscrits, soit 4 jours par semaine. Nous les avons gardés et nourris, nous n'allions pas les laisser comme cela. Les parents n’ont jamais rien payé. En ce début d’année scolaire, la situation était identique…" déplore-t-il.



"Nous avons voulu faire un électrochoc aux parents de ces deux enfants. Que faire ? Appeler la gendarmerie ? Les laisser dans la cour ? Nous les avons installés dans une salle à part pour qu’ils ne soient pas avec les autres enfants et ne soient pas victimes de discrimination. Nous leur avons donné du pain frais et de l’eau". "Les impayés ont été réglés le soir même" Le maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule ajoute : "Je regrette cette décision, c’est maladroit certes mais je l’assume. Que faire devant l’accumulation des factures et l’absence de réponse…" précise-t-il. "Quand les parents répondent nous trouvons des solutions et des arrangements. Mais là … rien".



Emmanuel Ferrand précise : "De nombreux parents viennent me voir. Ils règlent leur facture de cantine et me disent qu’ils en ont marre de payer pour les autres…". Il conclut en ajoutant : "Ce qui est incroyable c’est que les parents ont réglé l’intégralité de leurs impayés le soir même. Je ne comprends pas pourquoi ils n’ont pas payé plus tôt, pourquoi ils n’ont pas répondu à nos sollicitations, pourquoi ils ne sont pas venus discuter avec nous….". Et de poursuivre : "Je précise aussi qu’à aucun moment les parents des 2 enfants ne se sont plaints. La preuve est qu’ils ont payé sans rien dire".



Une réunion avec l'association des parents d’élèves est prévue dans la soirée du lundi 16 septembre, pour parler de cette décision. Contacté par téléphone, un représentant des parents d'élèves a indiqué qu'ils ne s’exprimeront pas avant cette réunion.