Les habitants de l’Allier vont officiellement s’appeler les Bourbonnais

Comment s’appellent les habitants de l’Allier ? Figurez-vous que jusqu’à maintenant, il n’y avait pas nom officiel pour les désigner. Cela devrait bientôt changer. Le conseil départemental doit voter le 18 octobre prochain afin d’entériner le nom « Bourbonnais ».A la trappe, « Elavérin », un terme très peu employé. « Bourbonnais » est de loin le gentilé qui s’imposait. Lors d’ une enquête « Allier 2021 » , 70% des habitants du département ont plébiscité le terme « Bourbonnais ». Lors de la dernière enquête réalisée en 2001, ils étaient seulement 50% à avoir opté pour ce nom.Le premier objectif de cette officialisation : renforcer l'unité les habitants de l'Allier. « C’est la première brique d’une stratégie pour fédérer le département. On dit souvent que l’Allier, c’est 3 villes : Vichy, Moulins, Montluçon. Je voudrais que les Bourbonnais deviennent comme les Cantalous qui sont très fiers de leur identité. Je veux que les habitants retrouvent la fierté d’être Bourbonnais ! » explique Claude Riboulet, le président du Conseil départemental.L’autre ambition du département est de développer la marque « Allier-Bourbonnais » afin de gagner en visibilité et en notoriété.« Ce n’est pas un repli sur soi bien au contraire, cela va nous permettre de sortir de l’anonymat et d’être reconnu. Si l'on demande à n’importe qui en France où se trouve l’Allier, la personne interrogée ne saura pas forcément où cela se trouve. Notre département mérite d’être plus connu » souligne-t-il.Un autre département a su tiré son épingle du jeu : la Dordogne. « Nous voulons réaliser la même chose que ce qui a été fait avec la marque « Dordogne-Périgord » qui a un pouvoir évocateur très fort avec le foie gras par exemple » détaille Claude Riboulet.