VIDÉO. "Les oiseaux ont du mal à suivre" : difficile migration assistée dans le ciel de l'Ardèche

Des Ibis chauves sont partis d'Allemagne pour rejoindre l'Espagne. Ils suivent leur mère de substitution humaine qui les guide à bord d'un ULM. Ils ont offert un ballet majestueux aux amateurs venus les admirer.

C'est l'une des espèces d'oiseau migrateur les plus rares au monde. Mais l’Ibis chauve a de nouveau fait son apparition dans le ciel de l'Ardèche. En cette fin du mois d'août 2023, nous avons surpris l'oiseau dans sa migration assistée entre Hilzingen, en Allemagne, et le sud de l'Andalousie.

Des mamans humaines comme guides

Ces oiseaux au crâne chauve, d’où leur nom, sont des migrateurs. "On élève des jeunes et on leur apprend leur première migration" explique Béatrice Kremer-Cochet, naturaliste experte au sein du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. On appelle cela la migration assistée par humains. Des mères de substitution humaines (Helena Wehner et Barbara Steininger) les nourrissent depuis leur naissance, leur apprennent à voler et les guident à bord d’un ULM. Une véritable communication a été mise en place.

Cette technique s'est inspirée des recherches de Konrad Lorenz sur les oies. Ce biologiste autrichien s'était rendu compte que lorsqu'il était présent à la naissance, les oies le prenaient pour parent et le suivaient partout.

Une migration de 2000 kilomètres

Cette année, tous sont partis du lac Constance en Allemagne mi-août et doivent rejoindre l’Andalousie pour hiverner, soit un trajet de 2000 kilomètres. L'escale en Ardèche est tout à fait justifiée vu que c'est le seul site en France où on a trouvé des fossiles d'Ibis chauves (1996).

Trajet de la migration assistée des Ibis chauves en 2023 : 2000 km entre l'Allemagne et l'Espagne • © FTV

En 2022, en raison d'un départ tardif, la cinquantaine d'oiseaux n'a pas bénéficié des ascendances thermiques et n'a pu passer le relief du massif franco-italien pour rejoindre la Toscane, site d'hivernage de la colonie. Seulement cinq sont passés.

Le choix de l'Espagne cette année a été inspiré par Ingrid, un jeune mâle qui, ne pouvant passer les Alpes en 2022, a traversé la France puis l'Espagne pour rejoindre une autre colonie sédentaire en Andalousie.

Une espèce encore très menacée

Menacée d’extinction dans les années 1990, on compte aujourd’hui environ 300 Ibis chauves en Europe et quelques colonies au Maroc. Des effectifs trop faibles pour recoloniser le bassin méditerranéen sans aide humaine.

Sur les 35 oiseaux sur la ligne de départ en Allemagne, 17 se sont déjà perdus en route.

On compte 300 ibis chauves en Europe • © FTV

"Cette étape était extrêmement compliquée, car même si les conditions météo sont parfaites, les oiseaux ont eu du mal à suivre" se désole Johannes Fritz, directeur du projet de sauvegarde de l'Ibis chauve et pilote ULM. L’une des mamans est partie à la recherche de ses petits disparus. Le reste de l’équipe continue son vol vers l’Andalousie.