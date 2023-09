Accident de chasse : un adolescent de 15 ans blessé dans le Cantal

Un adolescent de 15 ans a été blessé dimanche 24 septembre alors qu’il accompagnait son père à la chasse à Saint-Poncy dans le Cantal. Un éclat de balle s’est fiché dans son genou. Les jours du jeune homme ne sont pas en danger.

Un jeune homme de 15 ans qui accompagnait son père à la chasse a été blessé, dimanche 24 septembre aux environs de 14 heures, par un tir malencontreux : un éclat l’a touché dans le genou, indiquent les gendarmes. Il se trouvait dans une zone boisée de la commune de Saint-Poncy (Cantal). Il a été pris en charge par le SMUR et les pompiers de La Chapelle-Laurent, avant d’être transporté au CHU de Clermont-Ferrand.

Une blessure à l'artère

L’éclat a atteint le jeune homme au niveau de l’artère mais la blessure a été prise en charge à temps par les services médicaux. L’adolescent est toujours hospitalisé, ses jours ne sont pas en danger. Une enquête devra déterminer si ce tir malencontreux résulte d’une mauvaise manipulation ou de malchance, selon les gendarmes.

Une enquête en cours

L’accident s’est produit à l’occasion d’une battue : les autres participants ont été entendus, mais les témoignages n’ont pas permis de déterminer les causes précises de l’accident. En effet, la victime se trouvait seule sur un poste avec son père lors des faits. L’audition du père et du fils devrait permettre à l’enquête de progresser, précise la gendarmerie.

« Ça nous fait beaucoup de mal de voir des accidents dans la chasse »

Arnaud Semeteys, directeur de la Fédération de chasse du Cantal, a été informé de l’accident dimanche. Il explique : « On a mis en place, dans notre schéma établi en 2021, un ensemble de règles relativement strictes pour, entre autres, garantir la sécurité. Je ne sais pas si l’ensemble des règles ont été respectées lors de cet accident. Pourtant, on rappelle aux sociétés de bien respecter les règles régulièrement. Quand il y a accident, il y a presque toujours faute. Il y a probablement un manque de respect des règles, même si on peut parfois voir des tirs à 30° ricocher à 90°. » Un éclat peut, selon lui, être causé par « un ricochet sur un arbre ou sur de la terre dure ».

Pour éviter ce genre d’accident, la fédération indique également financer « à hauteur de 70% » des miradors pour permettre aux chasseurs de « tirer fichant dans un sol qui n’est pas rocheux. » Cet accident est, pour lui, douloureux : « Ça nous fait beaucoup de mal de voir des accidents dans la chasse. » Arnaud Semeteys attend désormais les résultats de l’enquête de gendarmerie.