Drôme : à 260 km/h, il pulvérise un record de vitesse sur l'A7 et tombe sur la case retrait de permis

Dimanche de Pâques : excès de vitesse et non respect du confinement ! Les cumulards ne prennent pas de vacances...

#cartonrouge deux hommes dans un véhicule contrôlé à 163km/h sur l'A7 à hauteur de Saulce prétendent pouvoir circuler librement puisque testés négatifs gratuitement par le docteur Raoult. 2x135 euros + 90 euros pour la vitesse. @Radio1077 @Prefet26 — Gendarmerie de la Drôme (@Gendarmerie_026) April 12, 2020

A 260 km/h sur l'autoroute A7 ... no comment

Epidémie de grands excès de vitesse depuis vendredi en Drôme

#cartonrouge 5 dangereux automobilistes, 5 permis retirés pour grand excès de vitesse aujourd'hui dans le sud Drôme, 09h30 181km/h pour 130, 10h15 136km/h pour 80, 16h40 155km/h pour 80, 17h40 136km/h pour 80 et 17h45 260km/h pour 130. @Radio1077 @Prefet26 pic.twitter.com/Xmes4GA9IV — Gendarmerie de la Drôme (@Gendarmerie_026) April 11, 2020

#cartonrouge. Les contrôles se poursuivent sur L'A7 et les routes dromoises. A 09h30, un employé d'un mandataire auto d'Albon est contrôlé sur l'autoroute à 181 km/h et sans assurance. Son permis est retenu. @Radio1077 @Prefet26 pic.twitter.com/04XGoWL7u4 — Gendarmerie de la Drôme (@Gendarmerie_026) April 11, 2020

Certains conducteurs n'ont pas hésité à prendre les routes du département pour des circuits de rallye. Dans le sud de la Drôme, les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière ont appréhendé plusieurs automobilistes qui circulaient bien au-delà des limites autorisées de vitesse.Ce dimanche matin encore, les gendarmes sont sur le pied de guerre pour sonner les cloches des contrevenants. En milieu de matinée, ils ont appréhendé deux hommes circulant dans une voiture contrôlée à 163km/h sur l'A7 à hauteur de Saulce. Les deux hommes prétendaient pouvoir circuler librement "puisque testés négatifs gratuitement par le docteur Raoult". Au final ils écopent d'une amende pour non respect du confinement de 135 euros par personne et d'une amende de 90 euros pour excès de vitesse.Le champion des excès de grande vitesse est le conducteur d'une puissante voiture allemande : il a été appréhendé samedi 11 avril en fin de journée, peu avant 18h, alors qu'il circulait à 260 kilomètres/heure sur l'autoroute A7 limitée à la vitesse maximale de 130 km/h !Le conducteur, un homme âgé d'une cinquantaine d'années, a été pris en flagrant délit à hauteur de la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Il remontait vers Paris au volant de sa puissante cylindrée. Il a écopé d'un retrait de permis immédiat et sa voiture a été saisie. Il écope également d'une convocation au tribunal de Valence.Les gendarmes de la Drôme n'ont pas manqué l'occasion de communiquer sur les réseaux sociaux cette fructueuse pêche aux infractions. Au final, la journée du 11 avril s'est soldée par cinq retraits de permis.Il faut dire que ce festival de grands excès de vitesse avait débuté tôt samedi matin : dès 09h30 un automobiliste est arrêté par les gendarmes de la Drôme alors qu'il circulait sur l'autoroute A7 à 181km/h au lieu de 130km/h. Cet habitant d'Albon, mandataire automobile, circulait sans assurance, ont précisé les gendarmes.Moins d'une heure plus tard, vers 10h15, rebelote avec une voiture circulant à 136km/h au lieu de 80 km/h. L'après-midi, à 16h40, on atteint des records avec une voiture flashée à 155km/h au lieu de la vitesse de 80 km/h autorisée sur route départementale. Une heure plus tard, nouvel excès avec 136km/h pour 80 km/h. La palme est finalement revenue au quinquagénaire circulant à 160 km/h près de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Ce dernier a indiqué se rendre à Paris pour raison professionnelle.la veille, vendredi 10 avril, un homme de 27 ans, détenteur du permis de conduire depuis moins d'un an, circulait sur l'autoroute A7 à 163 km/h au lieu de 110. Son permis lui a aussi été retiré.