Féminicide dans la Drôme : une mère de famille frappée de plusieurs coups de couteau à Montélimar

Une mère de famille est morte ce lundi 6 septembre à Montélimar. Ce sont les voisins qui ont prévenu la police aux alentours de 7h. Un homme a été interpellé, il s'agirait de son ex-compagnon.

Drame à Montélimar, dans le quartier de Nocaze, ce lundi 6 septembre 2021, vers 7h. Une femme de 38 ans, mère de quatre enfants, a été victime d'une mort violente. Elle résidait dans un immeuble de la place Berlioz. Ce sont des voisins qui ont donné l'alerte.

Elle aurait tenté de fuir mais elle aurait été rattrapée par son agresseur dans les escaliers de son immeuble. L'agresseur présumé serait son ex-conjoint dont elle était séparé il y a quelques semaines. L'homme lui aurait porté plusieurs coups de couteau. La femme aurait été frappée à l'arme blanche sur les membres supérieurs, le cou et la nuque, selon le procureur de la République de Valence, Alex Perrin. La mère de famille est décédée sur place. Une autopsie devrait avoir lieu d'ici 48 heures.

L'homme n’a pas pris la fuite et a été interpellé par les forces de l’ordre. Les quatre enfants de la victime ont assisté en partie à la scène, selon le Procureur de la République. Ils ont été conduits à l'hôpital de Montélimar en état de choc. L'aîné a également été blessé, selon la même source. L'enquête devra déterminer si ce dernier a tenté de s'interposer.



L'agresseur, âgé de 37 ans, n'est pas le père des enfants a indiqué le Procureur de la République. Blessé à une main, il a dû être hospitalisé et n'a pas encore été entendu par la police. Selon le parquet, l'homme n'était pas connu de la justice, ni de la police, et les enquêteurs n'ont pas trouvé trace, dans leurs premières vérifications, d'une plainte ou d'un signalement émanant de la victime.

En 2020, 102 femmes (pour 23 hommes) ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.