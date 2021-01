EXCLUSIF France 3 : la vidéo de l'arrestation de l'homme suspecté d'avoir tué 2 personnes à Valence et en Ardèche

Ce jeudi 28 janvier, un homme a ouvert le feu sur deux personnes, une agent Pôle-Emploi à Valence (Drôme) et une seconde personne, une employée de son ancienne entreprise à Guilherand-Granges (Ardèche).

Sur cette vidéo exclusive France 3 Rhône-Alpes / FTV, le tireur présumé est arrêté juste après son parcours meurtrier par les forces de police. L'arrestation a lieu en plein milieu de la circulation sur le pont Mistral. Il roulait à contre-sens sur cet axe, avant de percuter une voiture de police qui l'avait pris en chasse.

durée de la vidéo: 01 min 09 A Valence, sur cette vidéo amateur exclusive pour France 3 Rhône-Alpes / France Télévisions, le tireur présumé est arrêté par une dizaine de policiers. • ©FTV

Un mort au Pôle-Emploi de Valence

La première victime, une employée d'une agence Pôle-Emploi avenue Victor Hugo, a été mortellement touchée au thorax. Le tireur aurait fait intrusion dans son bureau et lui aurait tiré dessus.

Vers 11 heures, le préfet de la Drôme, Hugues Moutouh, le procureur de la république, Alex Perrin et le maire de Valence, Nicolas Daragon se sont rendus sur place. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place pour les témoins et les proches de la victime.

Pour le maire de la ville Nicolas Daragon, la victime "était très investie dans son travail". Visiblement très ému, il évoque un drame énorme qui touche toute la ville: "On partage forcément l'émotion des gens qui ont vécu un moment sidérant et qui ont perdu une collègue de travail. Ils sont tous et toutes sous le choc. On partage la peine. Son mari est présent. C'est un employé de la communauté d'agglomération. Valence n'est pas une ville si grande que cela, donc quand on rencontre des gens qu'on a l'habitude de voir et qui sont dans un tel état de choc, et qu'on vit un moment pareil avec les secours, la police, c'est vraiment un moment de grande tristesse."

Une autre victime en Ardèche, dans son ancienne entreprise

Le suspect aurait ensuite pris la route, direction Guilherand-Granges (Ardèche) et la société Faun Environnement. Là, il aurait tiré à une dizaine de reprise, tuant une employée de l'entreprise de 51 ans, au service des Ressources Humaines.

Le suspect aurait travaillé précédemment dans cette entreprise il y a une dizaine d'années, avant d'être licencié.

Un homme connu pour ses faiblesses psychologiques

L'homme, que l'on peut apercevoir sur notre vidéo exclusive lors de son arrestation, portait un masque sur le visage. Il serait âgé de 46 ans, originaire de Nancy. Il serait porteur d'un permis de tir sportif et inscrit dans un club local. Il serait connu par les services de police pour des "faiblesses psychologiques."

Selon nos informations il aurait tenu des propos incohérents au début de sa garde à vue. L'arme utilisée serait un pistolet automatique de calibre 9 mm.

La ministre du travail Elisabeth Borne va se rendre à Valence vers 15h pour soutenir les équipes de Pôle-Emploi.

Le Premier ministre Jean Castex a fait part de son émotion sur les réseaux sociaux. Il a remercié les forces de police pour leur "professionalisme, sang froid et courage".

La drame survenu à Valence endeuille le pays tout entier.

