Accident de chasse en Haute-Savoie : le tireur condamné à 6 mois de prison ferme

Le 28 octobre 2021, un promeneur de 25 ans avait été grièvement blessé par balle à Vallières-sur-Fier (Haute-Savoie). L'auteur du tir, un chasseur qui participait à une battue de sangliers, a été condamné ce vendredi 25 février à un an de prison ferme, dont 6 mois avec sursis.

C'était le 28 octobre dernier. A Vallières-sur-Fier, un homme de 25 ans se promenait en compagnie de sa mère lorsqu'il a été transpercé par une balle, au niveau du thorax. Grièvement blessé aux poumons et au foie, il a été en réanimation et plongé dans le coma durant 7 jours.

L'auteur du tir est un agriculteur de 55 ans, détenteur d'un permis de chasse depuis 25 ans. Il participait à une battue de sangliers.

Ce vendredi 25 février, ce dernier était jugé pour blessures involontaires par le tribunal correctionnel d'Annecy. Le chasseur a été condamné à un an de prison, dont six mois avec sursis, ainsi qu'une interdiction de détenir une arme pendant 5 ans.

"Il a eu un comportement dangereux et inadéquat"

"C'était une connerie, une erreur de débutant", a déclaré l'auteur du coup de feu. Il a reconnu les faits, et a demandé pardon à la victime, également présente à l'audience. "Ils sont partis se promener, et je leur ai tiré dessus. Je n'ai jamais voulu blesser quelqu'un."

L'enquête balistique a démontré que sa position de tir ne respectait aucune des règles du plan de chasse réglementaire dans le département. L'agriculteur de 55 ans a tiré en direction de la route et des habitations. "Il a été emporté par l'adrénaline et a eu un comportement dangereux et inadéquat", a proclamé la Procureure de la République.

Il devra également indemniser les parties civiles, dont la fédération départementale de la chasse.