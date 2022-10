Coupe du monde 2022 au Qatar : pas d'écran géant non plus à Annecy

Le maire d'Annecy, François Astorg, a fait savoir, ce mercredi 5 octobre, qu'aucun écran géant ni fan-zone ne seront installés par la municipalité à l'occasion de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar.

Après Paris, Bordeaux, Marseille et de nombreuses autres grandes villes de France, c'est au tour d'Annecy de faire le choix de ne pas retransmettre les matches de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre). Le maire, François Astorg, a indiqué ce mercredi 5 octobre qu'aucun grand écran ni fan-zone ne seront installés dans l'espace public.

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, il indique que sa décision est motivée par des efforts de sobriété énergétique, mais aussi par un "non-sens humanitaire et écologique" : "A l'heure où des efforts de sobriété sont demandés aux Annéciens et à l'ensemble de la population, il paraît incohérent de retransmettre dans l'espace public un événement marqué par la construction de stades climatisés en désert et de multiples violations du droit international en matière de droit du travail."

Depuis près d'une semaine, une vingtaine de villes de différents bords politiques ont annoncé boycotter l'événement. Dans la région, Lyon et Saint-Etienne ont annoncé prendre la même décision.