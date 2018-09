INSOLITE. Annecy : le pilote qui écrit dans le ciel est de retour

Il avait déjà fait le coup, il y a une semaine, en dessinant un gigantesque coeur dans le ciel d'Annecy. Et ce mardi, le pilote d'avion lyonnais, spécialisé dans le "skywritting", a récidivé.Il a dessiné un smiley tout sourire dans le ciel, ainsi qu'un message : "Smile". Le message est apparu dans la matinée, dans le ciel bleu d'Annecy. De nombreux internautes ont immortalisé ce moment et l'ont partagé sur les réseaux sociaux.Walter Dintinger, pilote sportif lyonnais, est un spécialiste de l'écriture dans le ciel, avec sa société Oui'Up basée à Lyon. C'est le seul pilote qui offre ce service de communication dans toute l'Europe.A bord de son avion d'entraînement militaire, un Marchetti SF 260, il vole à 3.000 mètres et trace des dessins ou des lettres à l'aide d'une vapeur spéciale à base de paraffine alimentaire, pour des entreprises ou des particuliers.L'opération n'est en tout cas pas passée inaperçue. Aucun doute, ces écritures dans le ciel ont bien donné le sourire aux habitants.