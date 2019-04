Le lac d'Annecy pollué par un déversement de fuel dans la baie de Talloires

Arrêté d'interdiction de navigation

Les sapeurs-pompiers de la Haute-Savoie sont intervenus une partie de la journée au lac d'Annecy, en bordure de la baie de Talloires, suite à une. C'est uned'une maison bordant le lac, percée accidentellement, qui serait à l'origine du sinistre.Une dizaine de pompiers a été mobilisée sur place pour endiguer la propagation de l'hydrocarbure. Una été posé par la cellule risques chimiques et technologiques du service départemental incendie et secours.L'intervention s'est terminée en milieu d'après-midi, après que les secours ont accédé à la cuve de fuel pour. Une enquête préliminaire a été ouverte par la police environnement pour déterminer la cause de cet incident.D'après les information du Dauphiné Libéré , le maire de Talloires a pris undans la baie. Les pompages pour les tuyaux de captage de Talloires, la Madeleine et Menthon-Saint Bernard sont également suspendus.