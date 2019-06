VIDEO. Un barrage flottant installé à Annecy pour sauver les bébés cygnes de la noyade

Prisonnier par le courant du Thiou à #Annecy (74), ce bébé cygne va être heureusement sauvé par l’intervention vitale d’un passant.

Neuf bébés cygnes morts noyés

La pose du barrage.

Frites, pizzas, pain, ces gourmandises qui tuent aussi les cygnes

Le barrage empêche les bébés cygnes de passer. / © Daniel Despin - FTV.

Barrage anti-noyade pour les bébés cygnes.

Un barrage antipollution transformé en barrage "anti-noyade", c'est le dispositif déployé ce mercredi 5 juin 2019 par la ville d'Annecy sur le Thiou. Objectif : empêcher la noyade des bébés cygnes pris dans les turbulences de la rivière.Les images relayées par l'association "30 millions d'amis" sur les réseaux sociaux avaient été vues plusieurs centaines de milliers de fois et avaient ému les défenseurs des oiseaux. On y découvrait un bébé cygne pris dans les remous de la rivière le Thiou, le cours d'eau qui, depuis le lac d'Annecy, entre dans la vieille ville.Entraîné par le courant, le cygnon n'avait eu la vie sauve que grâce à l'intervention plutôt courageuse d'un passant qui l'avait arraché aux remous.Au total, selon la mairie d'Annecy, ce sont neuf bébés cygnes qui ont ainsi perdu la vie l'année dernière en se noyant dans la rivière. "Les cygnons arrivent sur le canal, ils rentrent dans le tourbillon et viennent se noyer" se désole Antoine Carré, maire adjoint de la nouvelle commune déléguée d'Annecy.De quoi mobiliser les associations de protection animale comme " Fais moi cygne" qui a travaillé en collaboration avec la municipalité pour trouver la meilleure solution. L'idée d'un barrage flottant sur le Thiou était à l'étude depuis plusieurs mois déjà. C'est finalement une entreprise de Montmélian, en Savoie, la société Ximeca qui a été choisie. Elle a adapté un barrage antipollution en barrage "anti-noyade". L'équipement, conçu sur mesure, a été installé ce mercredi matin.Immergé sur 40 centimètres de profondeur, il offre aussi en surface une barrière suffisamment haute pour empêcher les bébés cygnes de passer. Les adultes quant à eux peuvent franchir l'obstacle sans difficulté.L'objectif de ce barrage flottant est de dissuader les oiseaux de poursuivre leur route vers la vieille ville et de les obliger à rebrousser chemin vers le lac. Et cela ne concerne pas uniquement les bébés cygnes. D'autres espèces, comme les canetons, peuvent également se noyer précise Bérangère Simonin de l'association "Fais moi cygne".En 10 ans, la population de cygnes à Annecy a fortement baissé, passant d'une centaine d'individus à seulement une quarantaine. La noyade des cygnons n'est pas la première cause de mortalité, explique Bérangère Simonin. L'urbanisation prive les oiseaux de zones de pâture et de nidification et puis il y a aussi "des chiens qui attaquent régulièrement les cygnes, qui tuent les petits et qui blessent les adultes" déplore la président de l'association. Au mois de février, un cygne avait quant à lui été tué d'un coup de fusil. Enfin, l'un des autres fléaux, c'est le nourrissage des cygnes : "les gens croient bien faire en donnant du pain, des pizzas, des frites, des gâteaux, c'est très mauvais. Ils sont friands du pain et du reste mais cela peut leur donner des maladies qui peuvent les tuer".