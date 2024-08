Avalanche au Mont-Blanc : "plus aucun espoir" pour les alpinistes allemands selon le parquet, les recherches suspendues

Quatre jours après la chute d'un bloc de glace qui a fait au moins un mort et quatre blessés lundi sur le mont Blanc du Tacul, en Haute-Savoie, deux Allemands sont toujours portés disparus. Selon le parquet, des photos prises sur les lieux par une autre cordée montrent des alpinistes "qui correspondent à 99% aux personnes disparues".

Leur présence sur la face nord du mont Blanc du Tacul ne semble désormais plus faire de doute. Ce jeudi 8 août, les deux alpinistes allemands portés disparus depuis l'avalanche qui a fait un mort et quatre blessés n'ont toujours pas été retrouvés. Mais les éléments recueillis depuis lundi ne laissent "plus aucun espoir" quant au sort de la cordée, selon le vice-procureur de Bonneville Jean Ailhaud.

"Deux personnes qui correspondent à 99 %"

Un piolet a d'abord été retrouvé au bord d'une crevasse. "Ce piolet n'appartient pas aux deux personnes disparues, précise le parquet. Il appartient à un guide italien qui a été entendu." Monté avec des clients, le professionnel a "pris des photos". " Derrière le guide, on voit bien deux personnes qui correspondent à 99 % aux personnes disparues", détaille Jean Ailhaud, qui précise : "mêmes casques, mêmes vêtements, mêmes chaussures".

L'hypothèse privilégiée par l'enquête est donc toujours celle d'une chute. "Juste en dessous, il y avait une crevasse, explique Jean Ailhaud. L'avalanche les aurait précipités." Depuis un dernier survol mardi soir, les opérations de recherche par le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) ont été suspendues. "On ne peut rien faire : la crevasse a été remplie par plus de 10 mètres de neige, appuie le parquet. Il est impossible de descendre."

Les deux hommes, âgés de 30 et 39 ans, étaient des pratiquants "expérimentés" qui avaient déjà effectué des courses dans le secteur. Ils avaient passé la nuit de dimanche à lundi au refuge des Cosmiques. Aux alentours de 3 heures du matin, l'effondrement d'un sérac à plus de 4000 mètres d'altitude avait déclenché une avalanche.

Parmi la quinzaine d'alpinistes impliqués par la chute de cet imposant bloc de glace, un membre du Club alpin français de Perpignan de 57 ans avait été retrouvé mort. Ses compagnons de cordée, un homme de 42 ans et une femme de 40 ans, ont été hospitalisés à Annecy et Sallanches.