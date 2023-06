Elle entre dans l'histoire de l'alpinisme : Sophie Lavaud, première Française à gravir les quatorze sommets de plus de 8000m

L'alpiniste Sophie Lavaud est parvenue à atteindre le sommet du Nanga Parbat (8 126 m) au Pakistan, a annoncé la compagnie d'himalayistes Seven Summit ce lundi 26 juin. Elle devient ainsi la première Française, tous genres confondus, à avoir gravi les 14 sommets de plus de 8 000 mètres.

Le projet d'une vie et un accomplissement que peu de femmes ont réalisé avant elle. Ce lundi 26 juin, l'alpiniste franco-suisse est parvenue à atteindre le sommet du Nanga Parbat, qui culmine à 8 126 mètres au Pakistan.

Elle a ainsi réalisé son rêve de boucler les quatorze sommets de plus de 8 000 mètres d'altitude. Elle devient ainsi la première Française, tous genres confondus, et la première femme suisse à réaliser cet exploit.

La réussite de cette dernière ascension, qui manquait à son palmarès, a été officialisée, ce lundi, par la compagnie d'himalayistes Seven Summit sur les réseaux sociaux.

"Nous sommes prêts"

La Franco-Suisse avait fait part, sur les réseaux sociaux, de ses premières impressions à son arrivée au pied du Nanga Parbat : "Le couloir est épouvantablement long, 1000 m de dénivelé sans répit qui mènent au pied du mur Kinshofer. Il faut encore grimper 150 mètres en rocher avec un dièdre, une section en dévers et sortir sur l’arête. Arête effilée où seules quelques tentes peuvent tenir", racontait-elle le 18 juin dernier lors de son acclimatation.

"Maigre consolation mais pas des moindres, les conditions de neige sont bien meilleures et donc la face est moins dangereuse", poursuivait-elle avant de déclarer : "Nous sommes prêts pour tenter le sommet."

La quatrième femme à boucler "les 14"

Seules trois femmes avant elle étaient parvenues à réaliser cette prouesse : l'Espagnole Edurne Pasaban (entre 2001 et 2010), l'Autrichienne Gerlinde Kaltenbrunner (1998-2011) et l'Italienne Nives Meroi (1998-2017).

Son ascension est l'aboutissement d'un projet de plus de 10 ans. Née à Lausanne, en Suisse, cette conférencière a passé une partie de son enfance à Argentières, en Haute-Savoie. Après une première ascension du mont Blanc en 2004, elle s'est passionnée pour l'alpinisme et a débuté sa course aux quatorze 8 000 en 2012 avec le Cho Oyu (8 188 m), au Népal.