Haute-Savoie : un bus scolaire avec des élèves de maternelle à bord prend feu

Une trentaine d'élèves de l'école maternelle Saint-François d'Annemasse, âgés de 4 ans, ont dû être évacués d'un car scolaire, à Mieussy, alors qu'ils allaient à Taninges. Vers 11h, le véhicule a pris feu mais tout le monde est descendu à temps.



Le feu s'est ensuite rapidement propagé et le bus a entièrement brûlé. Les enfants ont été mis en sécurité dans le local du stade de foot à proximité. Trois d'entre eux ont tout de même été intoxiqués par la fumée et ont été transportés vers le Centre hospitalier Alpes Léman.



Le directeur de l'école et le maire se sont rendus sur place. L'origine de l'incendie est pour l'instant inconnue.