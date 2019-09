Haute-Savoie : un homme frappe sa femme en pleine rue, il est condamné à 8 mois de prison ferme

Un quadragénaire a été condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 10 avec sursis ce lundi, reconnu coupable de violences conjugales survenues en pleine rue à Rumilly (Haute-Savoie). Une peine "sévère" au regard de son statut de primo-délinquant, commente la gendarmerie d'Annecy qui a conduit l'enquête.



L'homme de 44 ans a été interpellé samedi 7 septembre après avoir asséné "de nombreux coups de poings" à sa femme. La victime, qui reçu une ITT de 7 jours, est allé déposer plainte dans la foulée. Malgré la présence de nombreux témoins attestant les faits de violences, le mari a nié les accusations en bloc, se présentant "comme la victime", confient les enquêteurs.



Présenté en comparution immédiate devant le parquet d'Annecy deux jours plus tard, il a été reconnu coupable. "Une peine extrêmement sévère lui a été infligée puisqu’il a été condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, obligations de travailler et d'indemniser la victime, et interdiction d'entrer en contact elle et ses filles et de paraître à son domicile", rapporte encore la gendarmerie d'Annecy.



Une peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 5 ans a également été prononcée. Le quadragénaire a été incarcéré à la maison d’arrêt de Bonneville pour y purger sa peine.