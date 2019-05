PHOTOS. Haute-Savoie : plusieurs centaines de personnes présentes aux obsèques du militaire Alain Bertoncello

11h01 :

10h55 :

10h52 :

10:45

10h42 :

10h40

Hélicoptères qui survolent le village.

10h34 :

© Marion Feutry - FTV.

10h28 :

© Marion Feutry - FTV

10h25

© Marion Feutry - FTV.

10h10

© Marion Feutry - FTV.

09h45 :

Des registres ont été mis à disposition pour tous ceux qui souhaitent écrire quelques mots en hommage au jeune militaire. / © Marion Feutry - FTV.

La petite commune de Montagny-les-Lanches rend hommage ce samedi 18 mai 2019 à Alain Bertoncello, l'un des deux militaires tués en libérant les otages français retenus au Burkina-Faso. La cérémonie prévue à partir de 10h30 à l'église, doit se dérouler "dans l'intimité" mais le petit village voit affluer depuis ce matin des centaines de personnes venues saluer une dernière fois la mémoire du jeune militaire.Monique Pimonow, maire de Montagny-les-Lanches prend la parole à son tour : "Alain est devenu un héros pour nous tous, la France vient de perdre deux héros".l'une de ses deux soeurs s'exprime : "Je suis certainement une utopiste mais l'espoir fait vivre plus paisiblement. Alain, tu es quelqu'un qui allait de l'avant, dans la joie et la bonne humeur et nous allons faire de même".un militaire prend la parole dans l'église : "Engagé et déterminé pour sa mission, ce soir-là, il était en tête pour sauver les otages. Ce qu'Alain a fait, ce qu'il était, il nous l'a donné comme un trésor. Et ce trésor, nous devons le transmettre. Aux côtés de Cédric, Alain est désormais un exemple pour nous".: une proche salue la discrétion d'Alain Bertoncello : "peu savaient vraiment ce qu'était ton métier, tes missions, les risques, et cet engagement que tu avais pris. Ton métier, tu l'as choisi, tu l'as aimé, tu as atteint les plus hautes distinctions". "Tu as donné ta vie pour sauver celle d'un autre. Ton courage, ta volonté, ton exemplarité... tu les as apprises au sein de ta famille, puis auprès de tes frères d'armes. Alain, ton sourire restera toujours gravé en nous comme un rayon de soleil qui réchauffe".les obsèques débutent par des chants.: quelques minutes avant le début de la cérémonie, deux hélicoptères de l'armée ont survolé le village de Montagny.visage caché, les militaires du commando Hubert, la "deuxième famille" d'Alain Bertoncello arrivent à l'église pour assiter à la cérémonie.les mitaires échangent avec les parents d'Alain Bertoncello devant l'église.des photos d'Alain Bertoncello ont été installées sur un panneau.: la cérémonie à l'église de Montagny-les-Lanches est prévue à 10h30 mais de nombreuses personnes, des habitants ou encore des militaires, étaient déjà présentes dans le village depuis tôt ce matin. Peu avant 9 heures, le cercueil d'Alain Bertoncello est arrivé dans l'église. Une haie d'honneur s'est formée au passage du convoi funéraire.Les personnes qui le souhaitent peuvent remplir des registres qui seront remis à la famille d'Alain Bertoncello à l'issue de la cérémonie.