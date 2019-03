Haute-Savoie. Pourquoi “Gaston” le bouquetin s'est-il donc installé dans un jardin à Servoz ?

A force de le côtoyer tous les jours depuis trois semaines, Danielle a décidé de lui donner un nom : "Gaston", un bouquetin âgé de 12 ans, qui se roule régulièrement dans la lavande de son jardin...et grignote tous ses rosiers.Trois semaines qu'elle le prend en photos, qu'elle l'observe et qu'elle chuchote quand elle le voit apparaître. "Gaston" est en effet de taille, et de cornes impressionnantes. Danielle "n'en a pas vraiment peur, mais ne sait pas exactement comment il pourrait réagir si elle l'approchait de près".Toujours est-il qu'il "squatte " depuis trois semaines...sa terrasse.Jacques Toni, le lieutenant de louveterie que Danielle a contacté dès l'arrivée de son hôte, ne comprend pas non plus pourquoi cet animal des cimes se retrouve aussi loin de ses latitudes habituelles : "une fois, quand je suis venu," raconte-t-il, " il était endormi aux côtés d'un des chats de la maisonnée, je n'avais jamais vu ça ".