VIDEO. Le saut impressionnant de deux plongeurs de Haute-Savoie dans les eaux glacées du Doubs

Un saut pour Loly

Ils se connaissent depuis un an seulement et partagent la même passion : le saut de haut vol.Cyril Michel, 43 ans, est prof de boxe à Argonay, Robin Georges, 23 ans, est plongeur professionnel.Tous deux sont partis ce jeudi 31 janvier dans le Doubs pour un défi fou : se jeter d'une falaise de plus de 20 mètres dans une eau à 3 degrés.Le départ était recouvert de 30 cm de neige."C'est mon plongeon hivernal le plus extrême" explique Robin Georges.Cyril Michel confirme. Le saut était pour le moins périlleux. Lui craignait surtout l'hypothermie car Cyril a plus l'habitude de plonger dans des eaux chaudes. "J'avais la crainte du froid, de la perte de connaissance" explique-t-il.Cyril Michel a dédié son saut à Loly, une adolescente handicapée qui ne peut plus sortir de chez elle."Mon plaisir peut rapporter de l'argent à un enfant handicapé" Une cagnotte en ligne est ouverte pour permettre à Lola, qui ne peut plus sortir de chez elle, de bénéficier d'une véranda solarium. Cet équipement pourrait lui permettre de profiter "d'un petit coin de paradis ensoleillé ou étoilé pour pouvoir rêver à l'abri du vent ou du soleil trop chaud."