Intempéries : les voyageurs d'un TGV bloqués toute la nuit à Lyon-Saint-Exupéry

Bonjour Marion, de Grenoble à Lyon le trafic est interrompu jusqu'à 12h pour information. Pour Paris, je mets @SNCF dans la boucle au besoin. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) 2 juillet 2019

🚦#FlashinfoTERAURA 8h : le trafic est très perturbé sur plusieurs de nos lignes, des arbres sont tombés sur les voies et sur des caténaires après les violents orages de cette nuit. A noter que les trains St-André-le-Gaz<>Perrache circulent. N’hésitez pas à suivre mes 🔴alertes. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) 2 juillet 2019

Ni hôtel, ni taxi. Lundi soir, les passagers d'un TGV Paris-Grenoble se sont retrouvés bloqués en gare de Lyon-Saint-Exupéry, sans aucun moyen de repli. En cause : des chutes d'arbres sur les voies entre Valence et Annecy suite aux violents orages. La SNCF a donc été contrainte de stopper son TGV, laissant 182 passagers passer la nuit dans le train.Les passagers devaient repartir ce mardi 2 juillet au matin. Mais, selon la SNCF sur Twitter, "de Grenoble à Lyon, le trafic est interrompu jusqu'à midi", en raison des intempéries de la veilleLes intempéries de lundi soir, émaillées de vents violents et de chutes de grêle, ont causé de nombreux dégâts en Auvergne-Rhône-Alpes. Au total, neuf TER ont également été bloqués dans la région.Ce mardi 2 matin, le trafic est encore fortement perturbé à partir de Lyon et en direction des Alpes.