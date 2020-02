Biathlon : l'Isérois Emilien Jacquelin sacré champion du monde de la poursuite à Antholz

Le biathlète grenoblois Emilien Jacquelin, 24 ans, est arrivé premier de la poursuite hommes ce dimanche 16 février après-midi, et a été sacré champion du monde de la discipline à Antholz en Italie. Samedi, il avait décroché une belle sixième place au sprint.Auteur d'un 20/20 au tir, il est arrivé quelques dixièmes de secondes avant le Norvégien Johannes Boe, auteur de deux fautes. Les deux athlètes étaient ressortis au coude à coude du dernier tir, avant un sprint final couronné par la victoire du Français.Le favori, le Russe Alexander Loginov, a gardé la tête pendant presque toute la course, mais a dû se contenter d'une troisième place à cause d'une faute à la carabine au dernier tir debout. Martin Fourcade, auteur de deux fautes, termine quatrième.Le Français Quentin-Fillon Maillet, qui avait terminé 2e au sprint samedi, a enchaîné quatre fautes sur cinq lors du premier tir, mais a pu se maintenir à la 7e place. Son compatriote Simon Desthieux décroche la 8e place.