Évacuation d'un immeuble à Échirolles : quatre hommes interpellés au Carrare, de la cocaïne et du cannabis saisis

Au lendemain de l’évacuation de l’immeuble le Carrare à Échirolles, la présence policière s’intensifie. Une vaste opération des forces de l'ordre a été menée ce mercredi après-midi. Elle a conduit à l’interpellation de quatre individus âgés de 16 à 48 ans et à la saisie d’importantes quantités de drogue.

L’immeuble le Carrare, à Échirolles, placé sous haute surveillance. Ce mercredi 25 septembre dans l’après-midi, une dizaine de policiers nationaux renforcés par des équipes de CRS sécurisaient les abords de l’immeuble, considéré comme un important point de deal de l'agglomération de Grenoble.

D'importantes quantités de stupéfiants saisies

À l’intérieur des bâtiments, des policiers de la BAC de Grenoble surveillaient les allées et venues d'individus dans l’un des 80 appartements avant d’assister à une transaction entre un trafiquant et son client.

"Le guetteur a été interpellé et un appartement a été perquisitionné", indique une source policière. À l’intérieur, trois hommes ont été interpellés et une quantité importante de stupéfiants a été saisie : "97 doses de cocaïne ainsi que 80 sachets de résine", selon la même source. Les quatre hommes, âgés de 16, 21, 38 et 48 ans, ont été placés en garde à vue.

Cette opération d’ampleur est menée afin d'éradiquer le trafic de drogue au Carrare. "Il est hors de question que l’on cède, on est tous déterminé à aller au bout de l’action, et on sera intransigeant envers quiconque qui essayera de s’introduire dans l’immeuble à partir du moment où il sera rendu hermétique", déclarait le matin même Gilles Bonaventura, le responsable de la police municipale à Échirolles.

Évacuation des habitants

L'opération de police fait suite aux deux arrêtés de mise en sécurité et d’évacuation de l’immeuble pris par la maire d’Échirolles, Amandine Demore, obligeant les habitants à quitter leur logement dans les 72 heures, et ce pendant trois semaines.

La décision avait été prise après plusieurs expertises menées depuis avril dernier. Celles-ci avaient mis en lumière "que la sécurité des résidents ne peut être garantie en raison du risque incendie et électrique, et qu'ils s'exposent à un 'danger de mort permanent'."

Une situation, qui selon la maire d’Échirolles, découlait de l’important trafic de drogue qui a lieu au sein de l’immeuble. Cette évacuation de l'immeuble "est aussi une partie de la solution pour enlever le point de deal du Carrare des mains des trafiquants", a déclaré le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant.