Isère : une femme de 24 ans poignardée en pleine nuit à Pont-de-Claix, un couple en garde à vue

Une femme de 24 ans a été poignardée dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 décembre à Pont-de-Claix, en Isère. Son pronostic vital est engagé. Un homme et une femme, qui connaissent la victime, ont été interpellés et placés en garde à vue.

Une femme de 24 ans est entre la vie et la mort. Elle a été poignardée dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 décembre à Pont-de-Claix, en Isère. Une information du Dauphiné Libéré que nous avons pu confirmer auprès du Procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant.

La victime a été transportée en urgence absolue au service déchocage du CHU Grenoble-Alpes. Son pronostic vital est engagé.

Un couple est mis en cause : un homme et une femme, interpellés ce dimanche, et placés en garde à vue. Ils connaissent la victime. Les circonstances de l'altercation sont encore à élucider, précise le procureur de la République de Grenoble.

Des coups de couteau au thorax

Selon le Dauphiné Libéré, qui a eu connaissance des premiers éléments de l'enquête, menée par la brigade des recherches et la brigade de la gendarmerie de Grenoble, la jeune femme aurait été agressée à son domicile vers 3h30. Elle aurait pris plusieurs coups de couteaux dans le thorax, avant d'être secourue par une amie présente dans l'appartement.

Toujours selon le quotidien, les appartements de l'homme mis en cause et de la victime ont été perquisitionnés ce dimanche.