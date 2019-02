PHOTOS. Avalanche : une énorme coulée de neige frôle les maisons et coupe un hameau en deux à Allemont (Isère)

Le mur de neige mesurait entre 6 et 7 mètres de haut / © Alain Duclos - Grégory Coubat - data-avalanche.org

L'avalanche a emprunté un couloir bien connu des plus anciens / © Alain Duclos - Grégory Coubat - data-avalanche.org

La coulée a démarré vers 2250 mètres d'altitude / © Alain Duclos - Grégory Coubat - data-avalanche.org

En descendant de la montagne, la neige a arraché des arbres / © Alain Duclos - Grégory Coubat - data-avalanche.org

L'avalanche vue de haut / © Alain Duclos - Grégory Coubat - data-avalanche.org

Le site internet data-avalanche.org publie une série de photos impressionnantes d'une avalanche survenue dans le petit hameau du Rivier d'Allemont, à Allemont, dans le département de l'Isère. La coulée de neige a emprunté un couloir bien connu. Le hameau a été coupé en deux pendant plus de 24 heures.L'avalanche s'est produite ce vendredi 1er février 2019 en fin d'après-midi. Une énorme masse neigeuse qui a dévalé la pente, traversé la route et finalement coupé le Rivier d'Allemont en deux parties. Résultat, un mur de neige d'une cinquantaine de mètres de large et de 6 à 7 mètres de haut.L'avalanche s'est produite dans un couloir habituel, répertorié et bien connu des plus anciens. "Avant, on en avait environ chaque année" explique Christian Barthélémy, responsable technique sur la commune. "Mais là, cela faisait 3 ou 4 ans qu'elle n'était pas tombée".Selon le spécialiste des avalanches Grégory Coubat qui a pris, avec son collègue Alain Duclos, les photos publiées sur le site internet data-avalanche.org , cela faisait même 20 ans que le village n'avait pas connu une si grosse avalanche.La "cassure" s'est faite à 2250 mètres explique Grégory Coubat. "Une couche fragile est en place depuis le début de l'hiver et avec les quantités de neige fraîche tombées ces derniers jours, l'avalanche a fini par partir".La coulée a frôlé les habitations mais n'a pas causé de dégâts dans le village.Les services du département ont été sollicités pour dégager la route. Il leur a fallu toute la journée de samedi pour creuser un couloir dans la neige. La circulation a pu rouvrir le dimanche matin.Il s'agit de l'une des premières très grosses avalanches de la saison mais le scénario pourrait se reproduire, prévient encore Grégory Coubat, si de nouvelles quantités importantes de neige tombent sur la couche fragile déjà en place.