Laurent Wauquiez prend la pose dans les ruines de Mossoul et crée la polémique

Accompagné du gouverneur de Mossoul, #Wauquiez dans les ruines de la vieille détruite à 90% par les milices de Daech @ParisMatch pic.twitter.com/6YlF2DopQt — Bruno Jeudy (@JeudyBruno) 6 juin 2018

Cette image de Laurent Wauquiez en costume devant un immeuble en ruines de Mossoul en Irak a beaucoup fait parler d'elle:

Une publication qui a suscité de nombreuses réactions indignées de la part de certains internautes



La violence de cette image. #Wauquiez posant à Mossoul. https://t.co/Fy3Az1jTfq — Luc Serrano (@Luc_Serrano) 7 juin 2018

A Mossoul pour la fashion week Laurent Wauquiez porte un costume Hugo Boloss #PoseTonWauquiez pic.twitter.com/k9DgKUOODJ — MonChatMoeRugit (@GabinFrederic) 7 juin 2018

"Wauquiez dans les ruines" ... il n'avait pas besoin d'aller si loin pour se faire photographier, son bureau de Président des LR aurait fait aussi bien l'affaire ! — iris #FBPE (@olisab1949115) 6 juin 2018

#PoseTonWauquiez#Wauquiez : J'aime être sur le devant de la Cène pic.twitter.com/mH66STjxfA — Wait And See (@WaitAndSee75) 7 juin 2018





D'autres au contraire saluent le courage de Laurent Wauquiez de se rendre sur place



La ville de #Mossoul n'est pas le lieu le plus tranquille d'Irak. Laurent voulait voir de ses propres yeux. Il faut lui reconnaitre ce courage. #Wauquiez https://t.co/vOBmLGFuAr — Grégory Sansoz (@GregorySansoz) 6 juin 2018

parce qu'aller soutenir le peuple qui à eu le courage de lutter contre l'Etat Islamique plutôt que de fuir en Europe, c'est mal ? la #droite a toujours été du coté de ceux qui combattaient l'obsurantisme. #wauquiez est tout à fait légitime de se rendre à Mossoul. — jean-marc michaud (@j2m75) 7 juin 2018

D'après notre journaliste sur place Sylvie Cozzolino qui a assisté à la scène : "Laurent Wauquiez a pris la pause comme le lui a demandé le photographe de Paris-Match devant un décor de fin du monde. Il ne s'est pas opposé à ce choix, personne ne l'a contraint à poser de la sorte.

Beaucoup d’entre nous, journalistes et membres d'associations, avons trouvé cela « osé» , voire indécent."



Laurent Wauquiez a répondu à ses détracteurs par ce tweet :

Oui, quand je rencontre des autorités locales, même quand leur territoire à été dévasté par Daesh, je mets un costume. Question de respect. C'est triste que cela échappe à certains. https://t.co/FI2bIkgjy2 — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) 8 juin 2018

Initialement, ce déplacement était présenté comme une visite à la rencontre des Chrétiens d'Orient.

Le conseil régional d'Auvergne Rhône-Alpes a voté un plan de 350 000 euros pour venir en aide aux minorités persecutées par Daesch.

Laurent Wauquiez a annoncé vouloir débloquer un million d'euros par an pour financer des projets sur place "et aider les personnes déplacées à rentrer chez elles"



La Région a déjà contribué aux cotés de trois fondations lyonnaises (Mérieux, Sainte Irénée et Raoul Follereau), à plusieurs projets d'aide humanitaire et de reconstruction dans cette zone dévastée du pays.







"La solidarité de notre Région c'est de les aider à se reconstruire chez eux et nous refusons de laisser gagner l'intégrisme islamique." a affirmé le président du conseil régional à Erbil, capitale du Kurdistan irakien.



Acquérir une stature internationale

Mais ce voyage se présente également comme une bonne occasion pour Laurent Wauquiez de travailler son image de leader politique crédible sur la scène internationale.



Son compte Twitter relate notamment une rencontre avec le général Barzani, à la tête de l'offensive Pershmerga contre Daesch fin 2016.

"Nous devons être aux cotés de ceux qui se battent contre Daesch. Cest notre responsabilité" a-t-il affirmé.

Je suis venu au Black Tigers camp afin de remercier les Peshmergas et le général Barzani. C’est ici que les forces de Daech ont été battues pour la première fois en Irak. Mon souhait est que nous restions aux côtés de nos alliés les kurdes. Le combat est encore long. pic.twitter.com/I0k912pPGI — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) 6 juin 2018

En visite en mai en Italie dans le cadre de coopérations régionales, le président des Républicains se rendra après ce séjour en Irak, en Angleterre pour rencontrer sur place des adhérents de son parti.