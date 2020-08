Une maison explose à Vézelin-sur-Loire (Loire)

De la maison soufflée par une explosion ce dimanche matin à Vézelin-sur-Loire (Loire), il ne reste plus grand chose tant le chox a été violent. L'explosion s'est produite peu avant 7 heures, entraînant immédiatement un incendie qui a fini de ravager l'habitation de 150 m2 et comportant un étage en plus du rez-de-chaussée.Une cinquantaine de pompiers sont toujours sur place. Ils ont entamé des recherches dans les décombres pour retrouver les éventuels occupants, un couple qui habite en temps normal la maison. Mais dont personne ne peut dire s'ils étaient présents au moment du sinistre.Selon les pompiers, il n'y a pas de risques périphériques, les autres habitations étant éloignées du sinistre.