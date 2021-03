Menus sans viande à l'école : quand un maire de la Loire offre une vache au maire de Lyon Grégory Doucet

Pour Pâques, il y a ceux qui livrent des lapins en chocolat, et d'autres des vaches de plusieurs centaines de kilos... Quand aura lieu la livraison ? "La semaine prochaine" nous dit Jean-Pierre Taite le maire (LR) de Feurs, qui a su créer le buzz avec ce don insolite.

L'élu de la Loire s'insurge contre la décision du maire (EELV) de Lyon Grégory Doucet d'instaurer, le temps de l'épidémie de coronavirus, des menus sans viande dans les cantines scolaires de la ville.

Cette décision municipale a été validée par le tribunal administratif de Lyon vendredi dernier, rejetant un recours déposé par des agriculteurs, des parents d'élèves et des élus de l'opposition.

Pour l'instant le maire de Lyon n'a pas réagi à l'annonce de son cadeau par le maire (LR) de Feurs, qui est par ailleurs le patron Les Républicains du département de la Loire. • © Mairie de Feurs

Pour autant, le maire de Feurs a décidé de marquer le coup, avec ce don insolite et un brin provocateur. A l'occasion du comice agricole de sa ville, il a donc acheté lui-même une femelle charolaise de 3 ans pour la donner, "en main propre", au nouveau maire de Lyon. La bête porte le joli nom de "Savoureuse du terroir", ça ne s'invente pas...

La bête a reçu le premier prix dans la catégorie animal de boucherie, et un deuxième prix dans la catégorie prix d'honneur, c'est donc peu dire que le cadeau promet d'être savoureux! Pour l'instant Grégory Doucet n'a pas réagi officiellement à l'annonce de ce "cadeau".

"C'est bon pour les enfants"

Pour Jean-Pierre Taite, il s'agit surtout de défendre les éleveurs de la région: "La viande, c'est un mets de qualité. C'est quelque chose de sain quand elle faite par nos éleveurs, dans de bonnes conditions et avec des agriculteurs qui font leur métier depuis des décennies, de façon correcte. Je respecte les gens qui ne mangent pas de viande. Mais j'ai beaucoup de mal avec le fait qu'on impose cela. Grégory Doucet a le droit d'être végétarien s'il le souhaite. Mais imposer à tout le monde de ne pas manger de viande, je trouve que ce n'est pas le rôle d'un élu. Les gens doivent avoir le choix. C'est bon pour la consommation, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour toute une filière. A travers ce choix, ce qui est dit, c'est que la viande ce n'est pas bon. Moi ce n'est pas mon message."

L'élu revendique un geste "sans agressivité", pour ouvrir la discussion et faire la promotion d'un produit "bon pour la santé". "On n'est pas obligé d'en manger tout le temps et à tous les repas" reconnaît-il, "mais je préfère que les élèves des cantines mangent de la viande qui est élevée dans des élevages français, plutôt que des steaks de soja qui viennent du Brésil!"

La bête doit être livrée la semaine prochaine au maire de Lyon. Les modalités pratiques sont en cours de préparation.