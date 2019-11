METEO FRANCE. Montagne : la neige arrive sur les sommets dans les Alpes dès 1600 mètres

Le métre de neige est dépassé à 9h dans le massif des Ecrins à 2940 mètres. Et ce n'est pas terminé... encore plusieurs dizaines de centimètres de neige sont attendues. pic.twitter.com/GzhDqYvhLt — Météo Grenoble (@MeteoGrenoble38) November 3, 2019

Quelques centimètres de neige fraîche cette nuit 😍

[ #CourchevelLive ] pic.twitter.com/mp9CQoLpiw — Courchevel Officiel (@courchevel) November 4, 2019

Hello les twittos ! Nous aussi on n’est pas vraiment du lundi, mais là, il faut avouer que cette semaine s'annonce vraiment magique ! Voici ce qu'on a vu ce matin sur les webcams des @les7laux, @Meribel3vallees, @FLAINESki et @LaPlagne ! 😍😍😍#neige #esiski#MondayMotivation pic.twitter.com/XT8z7XF3fa — ESI 🎿 Ecole de ski 🏂 (@ESIski) November 4, 2019

La neige arrive sur les massifs et les Alpes devraient recevoir leurs premières chutes conséquentes. Après les premiers flocons ce week-end, on attend encore jusqu'à 30 centimètres de poudreuse au-dessus de 2300 mètres.C'est la perturbation arrivée dimanche sur la façade atlantique et qui se déplace désormais vers le sud-est qui nous vaut les premières chutes importantes de la saison dans les Alpes, explique météo France . Ce lundi matin, la neige devait faire son apparition au delà de 1600 mètres. Dans l'après-midi, la limite pluie-neige devrait remonter à 2200 mètres d'altidude.Attention, à la neige, viendra s'ajouter le vent qui devrait souffler fort en montagne. La plus grande prudence est recommandée lors des déplacements.Dès ce week-end, la neige a commencé à tomber. "Le mètre de neige est dépassé à 9h dans le massif des Ecrins à 2940 mètres" écrivait dimanche 3 novembre le site Meteo Grenoble sur twitter.Toujours selon Météo Grenoble, 30 centimètres de poudreuse pourraient encore tomber ce lundi 4 novembre au dessus de 2300 mètres.L'arrivée de la neige donne en tout cas le sourire en station. La plupart publient des photos rafraîchissantes des pistes blanchies, à l'image de Courchevel.Les moniteurs des Ecole de ski internationales (ESI) eux aussi se réjouissent sur twitter : "il faut avouer que cette semaine s'annonce vraiment magique" écrivent-ils sur le réseau social.