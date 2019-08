Orages en Haute-Loire : la ligne SNCF entre le Puy-en-Velay et Saint-Etienne coupée pour une durée indéterminée

🔴 18h52 : une chute de rochers entre Aurec et Bas-Monistrol empêche les trains de circuler entre Firminy<>Le Puy et Firminy<>St Etienne. Des bus de substitutions ont été commandés à Firminy et à Aurec. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) August 6, 2019

Mardi 6 août le département de la Haute-Loire a connu des épisodes orageux d'une rare violence. Près de 125 mm de pluie se sont abattus en l'espace de quelques heures, accompagnés de vents violents. Et si la vie reprend peu à peu son cours, la ligne reliant le Puy-en Velay à Saint-Etienne est-elle toujours coupée en raison d'un éboulement survenu mardi en fin de journée.Les équipes de la SNCF sont à pied d'œuvre depuis mercredi afin de déblayer les quelques 3 km de rails ensevelis, à proximité de la commune d'Aurec-sur-Loire. En plus de la boue, une paroi rocheuse s'est décrochée pour venir s'écraser sur les voies au niveau de la commune, Les Sauvages.De nombreuses vérifications ont été effectuées en amont afin de garantir la sécurité des ouvriers. Au vu des dégâts les travaux devraient durer plusieurs semaines ."Le délai de rétablissement sera indiqué après expertise de l’infrastructure" peut-on lire sur le site de la TER AURA.Et c'est un vaste chantier qui attend les équipes de la SNCF. Selon nos confrères de France Bleu, le système d’évacuation des eaux pluviales doit être remis en état. Les filets détecteurs d'obstacles arrachés lors de l'éboulement, doivent être remplacés. Quant aux systèmes de signalisations, ils feront l'objet d'une vérification. Un impact non des moindres pour les voyageurs. Car en temps normal les TER effectuent 10 allers-retours entre le Puy-en-Velay et Saint-Etienne chaque jour. Dans l'attente d'un retour à la normale, des cars de substitution ont été mis en place par la SNCF.Pour retrouver les programmes de circulation rendez-vous sur le site internet TER Aura