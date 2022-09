Clermont-Ferrand : un avion dérouté pour une suspicion de fumée à bord revient se poser à l’aéroport d’Aulnat

Parti vendredi 2 septembre à 7 heures du matin, l’avion qui devait effectuer la liaison entre Clermont-Ferrand et l’aéroport de Paris – Charles de Gaulle est revenu se poser après 15 minutes de vol, à cause d’une suspicion de fumée à bord. Les 64 passagers et les 4 membres d’équipages ont été évacués dans le calme sous surveillance des sapeurs-pompiers.

Le vol Air France Clermont-Paris qui avait décollé de l’aéroport de Clermont-Ferrand vendredi 2 septembre à 8 heures 05 (avec du retard à cause de la météo à Paris, il devait partir à 7 heures) n’a volé qu’une quinzaine de minutes avant d’être dérouté et de revenir se poser à son point de départ. Une suspicion de fumée à bord a contraint l’équipage à se dérouter pendant qu’à bord les premières mesures étaient mises en place, il a notamment été demandé aux passagers de se protéger avec un mouchoir sur le visage. "Ce matin on a pris notre avion pour Paris qui a été un peu retardé à cause des orages et une fois le décollage amorcé, on a tous senti une odeur un petit peu de brûlé mais très légère. On l’a sentie dès qu’ils mettent les moteurs, et dès qu’on a volé, ça a été un peu plus présent" raconte Myriam qui part pour la Guyane avec ses deux filles. "Et l’hôtesse nous annoncé 3-4 minutes après que l’avion devait retourner vers le tarmac, que c’était une procédure d’urgence. Tout le monde est resté très calme. L’hôtesse était charmante bien qu’elle portait un petit casque de cosmonaute, ce qui est un peu impressionnant. On a débarqué dans le calme. Je ne suis pas traumatisée, les hôtesses ont été impeccables". "Après le départ, on nous a dit de mettre un mouchoir sur notre bouche et le nez, de se baisser. J’ai d’abord été surpris et je me suis plié aux consignes, mais je n’ai pas eu peur" dit Paul, un autre passager.

Dès l’alerte reçue et selon la procédure ordinaire du plan ORSEC « Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne », les sapeurs-pompiers ont immédiatement envoyé sur place des renforts pour compléter le dispositif présent en permanence au service des pistes ; 24 sapeurs-pompiers et 7 engins ainsi qu’une équipe médicale du SMUR avec 3 personnes ont été mobilisées indique la préfecture du Puy-de-Dôme. Cependant aucun passager débarqué n’a nécessité une évacuation vers une structure hospitalière.

Les 64 passagers et les 4 membres d’équipage ont pu débarquer dans le calme. Les passagers ont ensuite rejoint le hall d’accueil de l’aéroport pour se réenregistrer afin d’embarquer dans l’avion spécialement affecté qui partira à 13 heures 30, ce qui posera sans doute des problèmes à ceux qui avaient des correspondances prévues à Paris. "Malheureusement j’avais une correspondance à 13 heures 30 pour Boston donc je vais essayer de prendre un autre vol" dit Paul. "Maintenant on est tous reconvoyés vers Paris" dit Myriam devant les portes de l’embarquement "et on va s’organiser pour la suite de nos voyages respectifs. Il y a toujours le stress des vols long-courriers avec des correspondances mais on trouve des solutions pour chacun d’entre nous, donc on prend cela avec philosophie".

L'avion a été conduit sur la zone de maintenance pour un premier bilan technique.