Vente du muguet le 1er mai : ce qu’il faut savoir

Et du côté des fleuristes ?

Le temps d’une journée, le 1er mai exclusivement, chacun et chacune va pouvoir devenir vendeur de muguet sur la voie publique. Attention, quelques règles sont à respecter, même si cette vente n’est soumise à aucune autorisation préalable.Encadrée par les mairies, la vente de muguet doit respecter une réglementation générale fixée par le ministère de l'Intérieur Il faut vendre uniquement du. Seuls les professionnels peuvent acheter du muguet cultivé par des producteurs.Il faut que ce soit dans des proportions raisonnables,Sur la mise en forme de votre cueillette :. C’est le rôle des fleuristes de faire des bouquets.Et justement, pour parler des fleuristes, il est interdit de s’installer à proximité d’un fleuriste : généralement, il faut se placer à 40 mètres minimum, mais dans certains cas la distance peut aller jusqu’à 150 mètres dans certaines municipalités.Une réglementation qui n'est pas toujours respectée, comme l’attestent certains fleuristes à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. « Même si nos clients sont habitués à venir en boutique, il y a beaucoup de vendeurs qui s’installent très près des fleuristes. 80 % des vendeurs à la sauvette, selon moi, mettent aussi des emballages ou d’autres fleurs dans leur bouquet. Et lorsqu’on appelle le commissariat, ils nous disent que c’est autorisé le 1er mai », explique un vendeur du Marché aux fleurs à Clermont-Ferrand.. Et attention, il s’agit de neLes risques encourus pour les vendeurs qui ne respecteraient pas par les règles ci-dessus seraient passibles de 15 000 euros d’amende.Chaque année, en moyenne, 75 millions de brins de muguet sont vendus en France.