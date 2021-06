Puy-de-Dôme : les gendarmes saisissent des plants étiquetés « cannabis » dans une grande surface

C’est une affaire peu banale que les gendarmes de la brigade de Volvic, près de Clermont-Ferrand, ont traitée. Vendredi 28 mai, ils ont appris que 200 plants en pots étiquetés « cannabis » allaient être mis en vente dans une grande surface du secteur. Un communiqué publié jeudi 10 juin par la gendarmerie indique : « Sur directives du parquet de Clermont-Ferrand, ils sont rapidement retirés des rayons et l’enquête permet d’identifier un fournisseur dans le Puy-de-Dôme qui aurait revendu au total 400 plants d’origine italienne, mis en vente dans 7 enseignes du département. Retrouvés et saisis par les militaires, les plants incriminés ont pour partie été détruits et pour l’autre partie envoyés en analyse pour définir la nature exacte de la variété saisie, et notamment quantifier la présence de THC, caractérisant la nature stupéfiante des produits appréhendés ».

Des professionnels entendus

Les grossistes et les revendeurs impliqués ont été entendus par les gendarmes de la compagnie de Riom, appuyés par la section de recherches et les enquêteur « nouvelles technologies » de Clermont-Ferrand. Dans le communiqué, les gendarmes rappellent : « Si chacun sait que les stupéfiants sont interdits à la vente et la détention, il est rappelé que le commerce de tout produit dérivé du chanvre doit respecter la réglementation en vigueur, et que la vente de toute plante désignée comme « cannabis » est strictement prohibée en France ». Une enquête est toujours en cours. Elle a été confiée aux gendarmes de Volvic.