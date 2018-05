Puy-de-Dôme : disparition inquiétante d'une lycéenne

Une lycéenne âgée de 18 ans, prénommée Yousra et scolarisée à Riom, est portée disparue. Un appel à témoins a été lancé à la demande du parquet de Clermont-Ferrand a –t-on appris ce jeudi 10 mai.

La jeune femme a quitté son domicile familial à Ceyrat (Puy-de-Dôme) tôt le matin du jeudi 3 mai pour prendre son bus et se rendre à la garde de Clermont-Ferrand d’où elle devait prendre un autre bus pour rejoindre le lycée Marie-Laurencin de Riom.



Disparue sans laisser de traces

Depuis ce jour, Yousra s’est comme volatilisée. La lycéenne n’a pas rejoint son lycée. Aucun mouvement n’aurait été constaté ni sur son téléphone portable, ni sur son compte bancaire.L’appel à témoins lancé par la sûreté départementale à la demande du parquet de Clermont-Ferrand décrit une jeune femme aux yeux noirs, de corpulence normale, mesurant 1m50 et avec des cheveux bruns coiffés en chignon. Le jour de sa disparition elle portait un grand sac noir. Pour toute information à son sujet, contactez le commissariat clermontois au 04.63.05.22.22.