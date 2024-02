Cinq policiers blessés après un refus d'obtempérer à Villeurbanne

Dans la nuit de vendredi à samedi 10 février, un accident entre une voiture de police et un véhicule volé dont le conducteur a refusé d'obtempérer a fait plusieurs blessés au sein des forces de l'ordre.

L'accident a eu lieu vers 2h30 du matin, à Villeurbanne. Les policiers cherchent à arrêter deux individus à bord d'une voiture signalée volée. Selon nos informations, le conducteur refuse d'obtempérer et percute un premier véhicule de police.

Dans sa fuite, il percute frontalement un autre véhicule sérigraphié, comme il est possible de le voir sur la photo postée par le syndicat de police Alliance sur les réseaux sociaux, ainsi qu'une troisième voiture.

Trois policiers ont été transférés à l'hôpital, souffrant de brûlures, rupture des ligaments du poignet et de blessures aux cervicales. Deux autres sont plus légèrement blessés et choqués.

Les deux fuyards ont été interpellés et mis en garde à vue. Le syndicat Alliance demande "une réponse pénale forte face à ces criminels de la route".