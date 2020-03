Traitement contre le Coronavirus: découverte encourageante du laboratoire VirPath à Lyon

Des cellules pulmonaires attaquées par le covid 19 / © France tv

Coronavirus : les pistes de traitement par le laboratoire Virpath à Lyon

Le laboratoire lyonnais VirPath est spécialisé dans ledepuis une dizaine d'années. Le principe: puiser dans la pharmacopée déjà existante et "en exploiter les effets secondaires" . Depuis le débat de la crise, le laboratoire recherche des molécules déjà existantes, capables de lutter efficacement contre le coronavirus. Les chercheurs de ce laboratoire travaillent notamment avec une "chimiothèque" composée de près de 1500 principaux médicaments, couramment utilisés dans le monde contre d'autres pathologies mais qui pourraient avoir un effet sur le Coronavirus Covid-19."L'idée est d'aller chercher - dans l'armoire à pharmacie en quelque sorte - les médicaments qui existent déjà sur le marché et de voir quel médicament pourra être utilisé pour traiter les infections provoquées par ce coronavirus," explique Olivier Terrier, chercheur CNRS - Laboratoire VirPath.Le laboratoire effectue aussi des tests avec le Covid 19 sur des cellules de notre système respiratoire, sur les cellules qui sont spécifiquement ciblées par le virus."C'est dans ces cellules respiratoires que le virus va se répliquer et se disséminer dans tout l'appareil pulmonaire," explique Manuel Rosa-Calatrava, Directeur recherche INSERM - Laboratoire Virpath.Après six semaines de recherche, les scientifiques de VirPath ont identifié un médicament qui agit sur ces cellules respiratoires. En les stimulant, elles deviennent plus résistantes à l'invasion du Covid 19. L'efficacité pourrait être renforcée en associant le médicament à un traitement antiviral classique."Nos résultats aujourd'hui nous permettent de proposer une combinaise de médicaments qu'on a repositionnés et qui ciblent la cellule avec l'antiviral classique Remdesivir," explique Manuel Rosa-Calatrava, "cette combinaison semble donner des résultats avec un gain antiviral significatif.""On a travaillé sept jours sur sept et aujourd'hui on a identifié un médicament, déjà sur le marché, qui a une identification thérapeutique n'ayant rien avoir avec l'anti-infectieux, et on l'a repositionné contre le Covid-19," a précisé ce midi Manuel Rosa-Calatrava.Il s'agirait "d'évaluer une combinaison de notre médicament repositionné avec le Remdesivir, de l'évaluer chez des patients, qui sont en réanimation et qui ont besoin d'un traitement." A qui s'adresserait ce traitement thérapeuthique ? "A des patients dont le pronostic vital est engagé, pour qui aucun traitement validé , d'un point de vue pré-clinique ou clinique, n'est disponible," précise le chercheur.Le Directeur du Laboratoire VirPath, Manuel Rosa-Calatrava, a également indiqué que des recherches "beaucoup plus ambitieuses" sur les moyens thérapeutiques de lutter contre le Coronavirus Covid-19 se poursuivent; toujours avec cette stratégie de repositionnement de médicaments développée par VirPath. Pour accéléter ces recherches, le laboratoire lyonnais, comme d'autres, a reçu des financements de l'Inserm."Localement à Lyon, on a eu un soutien très important de l'Institut Mérieux et d'Alain Mérieux qui est venu au laboratoire soutenir l'équipe," a conclu Manuel Rosa-Calatrava.