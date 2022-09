Crise énergétique : la ville de Lyon émet l'hypothèse d'une hausse des impôts

Dans une interview accordée ce week-end à nos confrères du Progrès, le Maire (EELV) Grégory Doucet n'exclut pas le recours à la hausse de la taxe foncière pour contrebalancer les surcoûts de la crise énergétique qui s'annonce. Une idée qui agace l'opposition. Le conseil municipal de ce mardi risque d'être tendu.

A la question du journaliste "allez-vous augmenter les taux de la taxe foncière ?"

La réponse du Maire (EELV) Grégory Doucet est claire : "Au début du mandat, j'avais dit que l'on ne s'interdisait rien… Aujourd'hui, cela fait partie des hypothèses qui sont sur la table".

Depuis le début de la crise (guerre en Ukraine, arrêt des réacteurs nucléaires pour maintenance, augmentation des prix du pétrole,...), la facture énergétique s'envole. C'est le cas pour les particuliers comme pour les collectivités. La mairie estime, pour sa part, le surcoût pour le budget à 20 millions d'euros.

Une hausse qui affecterait principalement la facture d'électricité, car pour le gaz "le contrat passé nous garantit le prix du gaz sur plusieurs années", toujours selon Grégory Doucet. Et d'ajouter que les efforts se porteront plutôt sur les dépenses de fonctionnement. Pas question donc, pour l'instant, de toucher aux investissements prévus.

Pour Yann Cucherat, élu d'opposition et ancien adjoint aux sports sous la mandature de Gérard Collomb, le constat est amer. Il dénonce cette politique de dépense à tout va et explique qu'il a alerté sur les risques de dérives.

On explique depuis le début du mandat que ce n'est pas responsable d'investir à ce point et de recruter massivement. On a laissé la ville en bon état du point de vue des finances. Là, c'est une nouvelle crise et ce sont les contribuables qui vont finir par payer