Deux policiers condamnés à Lyon pour avoir frappé deux étudiants

L'audience s'était déroulée le 13 septembre dernier et la décision de justice avait été mise en délibéré. Ce lundi 14 octobre, le tribunal correctionnel de Lyon a rendu son jugement concernant une affaire de violences policières commises sur deux étudiants âgés d'une vingtaine d'années.



Condamnations mais absence de mentions au casier judiciaire



Les faits se sont déroulés à Lyon, en Presqu'île, dans la nuit du 21 au 22 février dernier. Ils avaient été filmés partiellement par une caméra de vidéo-surveillance municipale. Deux jeunes rentraient de soirée lorsqu'une voiture de police s'est arrêtée à leur niveau. Les deux étudiants ont expliqué avoir été frappés par deux membres de l'équipage de police. L'un des deux jeunes a eu le poignet fracturé après une lourde chute consécutive à une "balayette". La fracture lui a valu une Incapacité totale de travail (ITT) de 90 jours. L'autre étudiant a reçu des coups.

A l'audience, le 13 septembre dernier, les fonctionnaires avaient évoqué des gestes "techniques" ou "involontaires" de leur part, effectués en réponse à une attitude agressive.



Les deux policiers, âgés de 33 ans, ont été reconnus coupables par la justice d'actes de violence et viennent d'être condamnés, respectivement, à deux et trois mois de prison avec sursis. Leur condamnation ne sera inscripte au volet B2 de leur casier judiciaire. Ils pourront donc continuer à exercer. L'un d'eux doit prochainement intégrer la Brigade anticriminalité de Lyon, dont il a récemment réussi les tests. Les deux fonctionnaires ont dix jours pour faire appel de cette décision de justice.