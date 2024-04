"En ouvrant la fenêtre, j'ai vu un énorme trou dans le jardin", 18 familles évacuées d'un immeuble

Le jeudi 12 avril, les habitants d'une résidence ont reçu un message sur leurs téléphones portables leur demandant d'évacuer les logements en urgence. Ce lundi 15 avril, les délogés attendent de connaître la suite. Un éboulement sur une partie du terrain a créé un trou de plusieurs mètres de profondeur.

"Un arrêté d'évacuation du bâtiment vient d'être prononcé, vous devez évacuer les lieux avant 20 heures ce soir". Ce message du bailleur Lyon Métropole Habitat a été reçu par une vingtaine de familles d'une résidence située à Sainte-Foy-lès-Lyon, le jeudi 11 avril, dans l'après-midi.

La veille, l'une des résidentes avait remarqué le problème. "En ouvrant la fenêtre, j'ai vu un énorme trou dans le sol, près de l'immeuble". Sabah est assistante maternelle. Elle connaît les procédures et sait qu'il ne faut pas prendre de risque avec les enfants. Elle appelle son bailleur social qui explique "ne rien pouvoir faire". Elle s'en remet aux pompiers. Ils interviennent et sécurisent un périmètre autour du trou. Il est situé à l'aplomb du bâtiment, il semble très profond. Plusieurs mètres.

Le lendemain, un arrêté d'évacuation est pris, et l'information est donnée à tous les habitants. Ils n'ont que quelques heures pour rassembler leurs effets personnels. Dans un message envoyé par mail, le bailleur, Lyon Métropole Habitat, indique :"nous vous invitons à trouver une solution de relogement dès ce soir (assurance ou solution personnelle)".

Dix-huit familles, dont vingt-deux enfants, doivent donc se débrouiller, en urgence. Sabah est consternée.

Le bailleur social est insensible, on a reçu aucune bienveillance de sa part. On n'est pas considéré. On est perdu. Heureusement, la police municipale et les élus de Sainte-Foy, étaient là. On les remercie.