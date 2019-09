Lyon : un homme armé d'une carabine tire vers les passants, l'opération est terminée, 2 personnes blessées

Le raid est arrivé sur place, dans le quartier de Saxe-Gambetta : une femme est retranchée dans un appartement armée d'une carabine à plomb. Une femme a été très légèrement blessée. / © M. Boudet / FTV

Un homme était retranché et armé dans un appartement situé rue Villeroy, à côté de l'avenue de Saxe à Lyon, ce vendredi 20 septembre, depuis 09h00 du matin environ. Il a tiré avec une carabine à plomb en direction de la rue et des passants. L'opération est terminée et le périmètre a été levé. Les passants peuvent circuler à nouveau dans partie du quartier.Toute la zone entre Saxe-Gambetta jusqu'à la Guillotière était bouclé par les forces de l'ordre. Le Raid est arrivé à bord de plusieurs véhicules dont un tout-terrain blindé.Au total deux personnes qui circulaient dans la rue ont été légèrement blessées selon le parquet.Le lycée Ampère, situé à une centaine de mètres de l'opération de police, a été confiné avec les 400 élèves protégés à l'intérieur des classes selon nos envoyés spéciaux.Pour l'instant l'identité précise ni les motivations de la personne retranchée ne sont pas connues.Plus d'informations à suivre.