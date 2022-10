VIDEO - Festival Lumière : retour sur 5 temps forts de cette édition 2022

Le Festival Lumière fait partie des rendez-vous importants chaque année dans le monde du cinéma. L’édition 2022 s’achève ce dimanche 22 octobre. De ces 9 jours de festivités, nous avons retenus 5 temps forts, entre émotions, espoirs, flash-back, hommage et tradition.

1. Emotions lors de la remise du prix Lumière 2022 à Tim Burton

Son accueil au Festival Lumière aura été aussi grandiose que l’ensemble de ses œuvres. Depuis sa visite surprise jeudi 20 octobre sur le Festival, Tim Burton a enchaîné les applaudissements, les standing ovation et les remerciements lors des échanges avec ses fans.

La remise du Prix Lumière 2022 à Tim Burton.

La consécration finale de tous ces honneurs a eu lieu lors de la remise du 14ème prix Lumière, vendredi 21 octobre. Le réalisateur d’Edward aux mains d'argent (1990), Big Fish (2003) ou encore Charlie et la Chocolaterie (2005) a été acclamé dans la ville qui a vu naître le cinéma. Il ne s’attendait pas à vivre un tel torrent d’émotion :

Honnêtement, de toute ma vie, je n’ai jamais ressenti autant d’amour que ce soir. Merci ! C’est le plus beau festival auquel j’ai participé. Ici, tout est simple, pur… Ce n’est que de la joie et de l’amour pour les films. Tim Burton Cérémonie de remise du prix Lumière 2022

En près de 40 ans de carrière, le réalisateur hollywoodien a durablement imprégné notre culture populaire avec son imaginaire débordant, des personnages à la marge et la création d’univers aussi gothique que poétique. Pendant son discours, “l’ami des monstres” a finalement déclaré, que c’était “les plus belles funérailles que je n’ai jamais eu”. Une phrase qui peut sembler étrange pour la plupart des réalisateurs hollywoodien, mais qui, pour lui, est un sacré compliment envers son public.

Tim Burton a reçu le Prix Lumière 2022, avec à ses côtés Vincent Dedienne, Irène Jacob, Monica Bellucci, Imany, Alice Taglioni et Vincent Lindon à ses côtés sur scène.

Avec ce prix, Tim Burton succède à la cinéaste néo-zélandaise Jane Campion en 2021, aux frères Dardenne en 2020 et à son compatriote Francis Ford Coppola en 2019.

2. Espoirs lors de l’ouverture du festival Lumière avec le film L’innocent

La cérémonie d’ouverture est toujours un moment fort pour un festival. Mais cette année, la soirée avait une résonance particulière : celle de réunir 5 000 personnes dans une même salle face à un grand écran, après deux années marquées par la pandémie de Covid et la fermeture des salles de cinéma qui en a découlé.

Septembre 2022 représente le pire mois depuis 1980 en termes d’entrées au cinéma, mais sur le tapis rouge, les acteurs rencontrés se sont voulus optimistes :

Depuis cet été, il y a quand même des films de cinéastes qui marchent et qui sont rentables par rapport à ce qu’ils ont coûtés. Marina Foïs

Moi je suis très optimiste. Faire de bons films, des films généreux, de la lumière. La vie se charge du reste en ce moment. Leila Bekhti

C’est quand même cher, ça coûte d'y aller en famille donc c'est au cinéma de faire des films qui intéressent les gens. Gérard Jugnot

L'équipe du film l'Innocent a déclaré d'une seule voix l'ouverture de la 14e édition du Festival Lumière.

Avant la projection de son film, le réalisateur Louis Garrel a tenu à remercier le soutien de l’Etat français au secteur du cinéma pendant cette période difficile :

Les Italiens sont déprimés car ils ont fermé 500 salles de cinéma après la pandémie. Mais je pense que des expériences comme celle-là, où il y a 5 000 personnes qui viennent...j'ai fait le tour de France où j'ai vu énormément d'exploitants qui faisaient un travail remarquable, je pense que notre pays sera l'exemple à suivre dans le monde entier. Louis Garrel, acteur réalisateur du film L’innocent

Ouverture du Festival Lumière 2022

La projection de L’innocent (2022) pour ouvrir le réputé festival ne relève pas du hasard. Au Festival Lumière, il est coutume de présenter un film qui met à l’honneur la région Auvergne-Rhône Alpes. C’est le cas cette année puisque le film de Louis Garrel a été réalisé dans la région de Lyon. Sorti en salle il y a 10 jours, les critiques sont élogieuses pour ce film qui casse les codes, mi-polar, mi-comédie avec un acteur-réalisateur aussi bien devant que derrière la caméra.

3. Flash-back lors de la projection de la copie restaurée du dernier film muet français Dans la nuit

Mettre à l’honneur les œuvres majeures du cinéma et son histoire font partie des rôles que s’est donné le Festival Lumière. Grâce à une projection sur grand écran, le public a découvert, jeudi 20 octobre, la version restaurée du film Dans la nuit (1930).

Dans la nuit, le dernier film muet français diffusé au Festival Lumière

Ce “grand chef-d'œuvre oublié” n’a pas eu le succès escompté à sa sortie : l’arrivée simultanée du cinéma parlant a fait de l’ombre à ce qui est aujourd’hui l’un des derniers films muets du cinéma français. Il a aussi la particularité d’être l’unique film réalisé par le comédien, alors réalisateur, Charles Vanel et d’avoir été tourné dans l’Ain.

4. Hommage lors du ciné-concert Eastwood Symphonic

“Eastwood par Eastwood”, c’est le principe du ciné-concert qui a eu lieu mercredi 19 octobre à l’Auditorium de Lyon. Kyle Eastwood a rendu un vibrant hommage à son père réalisateur, acteur mais aussi musicien Clint Eastwood.

Les mélodies des films de Clint Eastwood ont été revisitées par l’Orchestre national de Lyon et le Quintet de Kyle Eastwood. Les bandes originales de films qu’il a réalisé entre 1964 et 2009 se sont succédées afin de créer un concert laissant la place à l’évasion et aux souvenirs laissés de ces films. Il s'agissait d'une première mondiale.

5. Tradition avec le tournage de La sortie des usines Lumière à la Tim Burton

Le Festival Lumière a une tradition. Chaque année, traditionnellement à la fin du festival, le gagnant du Prix Lumière se glisse dans la peau des Frères Lumière. Ou plus exactement, il réalise à sa manière le 1er film de l’histoire du cinéma : La sortie des usines Lumière.

La patte Tim Burton n’a pas été difficile à reconnaître, le réalisateur avait ramené une petite figurine Dracula.

Tim Burton réalise à sa manière le 1er film de l'histoire du cinéma : La sortie des usines Lumière.

Depuis que cette tradition existe, les plus grands noms du cinéma se sont prêtés au jeu : Quentin Tarantino, Jerry Schatzberg, Michael Cimino, Paolo Sorrentino, Wong Kar-wai, Xavier Dolan, Park Chan-wook, CostaGavras, Martin Scorsese, Pedro Almodóvar, Francis Ford Coppola ou encore Jane Campion l’année dernière…

Une copie du 1er film de l'histoire du cinéma est tourné à la manière de Tim Burton, rue du Premier-Film, à l'endroit exact où les Frères Lumière avaient tourné l'original.

Cette tradition fut l’occasion pour les deux actrices Catherine Deneuve (Prix Lumière 2016) et Jane Fonda (Prix Lumière 2018) de réaliser leur premier film… rue du Premier-Film, reproduisant l’expérience des frères Lumière.