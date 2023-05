INSOLITE. 1000 kilomètres avec une girafe sur le dos, le délirant périple d'un Anglais à travers la France

Un Londonien s’est lancé un pari fou. Marcher 1000 km de Marseille à Paris, sur les traces de la girafe Zarafa offerte au roi Charles X. Sa marionnette géante sur le dos, Sébastien Mayer fera étape à Lyon ce samedi 20 mai.

3,40 mètres de haut et 9 kilos sur le dos. Sébastien Mayer alias l’homme-girafe marche depuis le 15 avril. Son objectif ? Un périple à pied de 1 000 km, du port de Marseille à Paris, sur les traces de la girafe Zarafa offerte au roi Charles X. Le Londonien fait étape à Lyon ce samedi 20 mai.

“J’ai toujours adoré les marionnettes. Il y a une certaine magie même quand on est adulte. Même si on sait qu’elles sont inanimées, on dirait des êtres vivants”, s’émerveille le trentenaire qui fabrique des marionnettes pour des spectacles de théâtre à Londres.

Pendant deux ans, Sébastien Mayer a pensé ce projet avec sa compagne Daisy pour allier randonnée et marionnettes, ses deux passions. “C’est très physique, j’essaie de faire environ 25 km par jour avec les 9 kilos de la girafe auxquels il faut ajouter mes affaires et la tente, c’est environ 15 kilos”.

S’il n’a aucun lien direct avec la France, Sébastien Mayer est tombé amoureux de l’Hexagone. “J’adore la France, je trouve que c’est un pays magnifique avec ses paysages, sa culture et sa nourriture. La randonnée, c’est un des plus beaux moyens de découvrir”.

Atelier participatif place Bellecour

La girafe Zarafa vous donne rendez-vous place Bellecour, ce samedi 20 mai, à midi. À chacune de ces étapes, les ateliers proposés changent. Celui prévu à Lyon permettra aux passants d’inscrire des phrases sur la peau de la girafe. “Ils pourront écrire des phrases d’espoir pour l’avenir”, détaille Sébastien.

“C’est l’opportunité de rencontrer des gens. Je ne suis pas le seul propriétaire du projet. Si la girafe était un cadeau pour le roi, moi, j'en fais un cadeau pour le peuple”, assure le Londonien.

Sur le chemin, l’homme-girafe attise la curiosité. Un moyen d’engager la conversation et de faire de belles rencontres. Un soir, un couple l’invite à passer la soirée ensemble. “Le monsieur était incroyable. Il avait 82 ans et avait fait la guerre d’Algérie. On a parlé politique, histoire et philosophie toute la soirée”, se remémore Sébastien Mayer.

Mettre en lumière l'histoire de Zarafa

La plupart du temps, les personnes rencontrées découvrent l’histoire de Zarafa. Cette girafe offerte au roi Charles X par Méhémet-Ali, le pacha d’Égypte. En 1827, l’animal débarque au port de Marseille après avoir voyagé depuis l’Afrique de l’Ouest. En un mois, Zarafa parcourt ensuite 880 km jusqu'au Jardin des Plantes à Paris. Les Français n’avaient plus vu de girafe depuis le XVᵉ siècle.

“J’ai découvert l’histoire de Zarafa dans un podcast et une amie m’en avait aussi parlé. Le projet est né quand je faisais une randonnée en Grande-Bretagne en 2021. J’y ai pensé tout au long du parcours”, se souvient Sébastien Mayer qui estime arriver à Paris le 24 juin prochain.