Lyon 2 : les entrées bloquées par les étudiants pour sensibiliser sur la précarité

Des centaines de manifestants attendus ce mardi après-midi / © V. Benais / France 3 RA

Deuxième journée de blocage des sites lyonnais et brondillant de l'université Lyon 2, pourl'instant la seule à être affectéed par le mouvement désormais national autour de la précarité des étudiants. Les groupes qui obstruent entrées et sorties s'attendent à un rassemblement de plusieurs centaines d'étudiants ce mardi après-midi. Il pourrait doner lieu à un cortège qui passerait par le Crous, où le 12 novembre dernier, un étudiant s'est immolé.Le mouvement a gagné l'Iinstitut d'études politiques mais ne parvient pas à convaincre les étudiants de Lyon 1 de se joindre à la mobilisation. Des contacts sont en cours, mais à l'heure qu'il est, rien ne laisse à penser que le campus scientifique rejoigne l'appel aux blocages.A la suite des blocages, la présidence de l’université a décidé une nouvelle fois de fermer toute la journée les campus à Bron (Portes des Alpes) et à la Guillotière (Berges du Rhône) par mesure de sécurité.