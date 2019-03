Lyon: Greenpeace interpelle les élus sur la qualité de l'air avec un graffiti géant

Un message fort, en taille XXXL, envoyé aux élus de la mairie et de la Métropole de Lyon par les militants de Greenpeace. / © L.Crozat

© Romain Etienne / Greenpeace

Au siège de la Métropole de Lyon ... des graffs pour interpeller les élu(e)s. / © L.Crozat

Le graff géant a été réalisé avec de l’encre à la craie, il s’effacera avec le temps.... / © L.Crozat

Action de désobéissance civile au petit matin, ce dimanche 24 mars à Lyon. Des militants de Greenpeace ont réalisé un graff géant au-dessus du tunnel de la Croix-Rousse. Le graff mesure 7 mètres sur 6 mètres. Il est lavable à l'eau, précise l'ONG dans un communiqué. On peut lire le message suivant :Une banderole portant le messagea également été installée en hauteur pour interpeller les responsables de la ville et de la métropole de Lyon.Greenpeace précise que d'autres militants ont apposé "de multiples graffs revendiquant le droit à un air pur autour du siège de la métropole, afin d'encourager ses élu-e-s à agir".Selon l'ONG, le tunnel de la Croix-Rousse avec son trafic routier important est "un des points rouges de l'agglomération lyonnaise pour la qualité de l'air". "On y enregistre des concentrations annuelles de dioxyde d'azote très largement supérieures au seuil légal. Le dioxyde d'azote est un polluant atmosphérique dangereux pour la santé, responsable d'au moins 9.700 morts prématurées par an en France", indique Greenpeace.Greenpeace ajoute qu'elle rencontrera prochainement le président de la métropole David Kimelfeld, attendant "des engagements clairs sur les prochaines étapes de la, en particulier son extension aux voitures, et sur un cap de sortie du diesel puis de l'essence".L'organisation écologiste Alternatiba/ANV Rhône , qui était aux côtés de Greenpeace ce dimanche matin, dénonce également le soutien des élus à, "une autoroute urbaine d'un autre temps, qui augmentera le trafic routier, la pollution de l'air et les émissions de gaz à effet de serre".