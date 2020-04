Lyon : un violent incendie à la Croix-Rousse, l'immeuble s'effondre, des riverains évacués 2 personnes intoxiquées

L'immeuble ravagé par les flammes s'effondre

Inquiétude à #Lyon où une partie de l’immeuble en feu vient de s’effondrer montée Bonafous #incendie pic.twitter.com/Bn4cgKsEHx — André Faucon (@andrefaucon) April 30, 2020

🔴Violent #incendie d’un appartement en cours montée Bonafous dans le 4e arrondissement de #Lyon. Les pompiers sont sur place, le feu n’est pas maîtrisé pour le moment. 4 personnes évacuées à cette heure @lyonmag https://t.co/cx1BCCHDNk — Julien Damboise (@JDANDOU) April 30, 2020

Un violent incendie d'habitation s'est déclaré vers 20h00 ce jeudi 30 avril, au 4ème étage d'un immeuble rue Bonnafous dans le 4ème arrondissement de Lyon, juste au-dessus du cours d'Herbouville.Le feu s'est ensuite propagé au 5ème et dernier étage, puis au toit. Plus de 60 pompiers se sont déplacés pour maîtriser le feu, mais l'accès est très compliqué pour mener à bien leur intervention. De nombreux riverains choqués, de 4 immeubles différents ont été évacués, et deux personnes ont été transportées à l'hôpital Edouard Herriot, car légèrement intoxiquées. A 23h45 le feu n'était toujours pas complètement maîtrisé.L'immeuble de la rue Bonafous à la Croix-Rousse, dans le 4eme arrondissement de Lyon, ravagé par les flammes s'est effondré. Il semble qu'il n'y ait pas de blessé.Le réseau de gaz devrait être coupé par précaution. Des flammes sont encore visibles dans l'immeuble "au 1er étage" qui s'est effondré, selon les policiers dépêchés sur les lieux. Aucun riverain ne semble avoir entendu d'explosion avant l'incendie.Une cellule d'accueil a été installée sur quai de Saône, afin d'accueilllir les habitants "choqués". Les riverains des immeubles voisins attendent sur les trottoirs, près des quais, sans trop savoir ce qu'ils doivent faire. A 23h00 l'incendie n'était toujours pas maîtriser.Selon les premiers éléments sur place, le sinistre a entraîné l’évacuation de nombreux riverains. Le périmètre est bouclé.Plusieurs engins des sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur ce feu "difficile à éteindre". L'accès des camions à la montée est particulièrement compliqué. Le quartier est bouclé. De nombreux riverains ont dû être évacuées et le périmètre est bouclé et 2 personnes, légèrement intoxiquées ont dû être transportées l'hôpital Edouard Herriot.Selon les premiers éléments sur place, le sinistre, difficilement contrôlable, a entraîné l’évacuation de nombreux riverains des immeubles. Deux personnes légèrement intoxiquées ont été transportées à l'hôpital.L'incendie s'est déclaré vers 20h00 ce jeudi 30 avril.