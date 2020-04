Messes en ligne, chasse aux oeufs confinée : dans le Rhône, les familles s'organisent pour célébrer Pâques

"Pâques solidaire" entre voisins

Ces dessins seront affichés sur les fenêtres de l'immeuble dimanche / © B.Maigre

La messe du dimanche de Pâques sur Youtube

Le coin prière "fait maison" de la famille d'Azambuja / © Diane d'Azambuja

Cette année, Pâques se fêtera... sous cloche. Mais malgré le confinement, les familles lyonnaises pourront célébrer Pâques grâce à quelques dispositifs mis en place entre voisins, ou par leur paroisse.Dans le 6 ème arrondissement lyonnais, c'est entre voisins que les célébrations s'organisent. Bertrand Maigre, à l'origine de la création de la "fête des voisins" à Lyon a souhaité mettre en place " Pâques solidaire " avec ses voisins du 10, rue Duquesne. La fête doit être "confinée mais joyeuse", insiste-t-il. Alors, grâce à un partenariat avec une célèbre marque de chocolat, il va permettre à tout son immeuble de faire une chasse aux oeufs. "Il y aura une livraison d'oeufs en chocolat sur chaque pallier et les parents pourront cacher les oeufs dans leur appartement", explique-t-ilPour organiser cette fête, Bertrand Maigre a posé des affiches dans les parties communes et réuni ses voisins volontaires via un groupe WhatsApp. Dimanche, "on va même projeter des images et diffuser de la musique dans la cour pour que tout le monde soit au balcon", espère l'organisateur, "certains jeunes vont même dessiner des oeufs géants pour les mettre aux fenêtres." Le but de cette initiative : ne pas laisser les personnes seules pour Pâques.Mais Pâques, c'est aussi, et surtout, une fête religieuse. Et pour les chrétiens, le confinement complique la communion. Pour eux, il est désormais impossible de se rendre à l'église. Alors, certaines paroisses du diocèse de Lyon ont chosi de dématérialiser leurs messes. Le 12 avril, les messes du dimanche de Pâques de Saint-Genis-Laval, Irigny, Brignais, Chaponost , de Mornant , ou encore de la Trinité-en-Beaujolais seront diffusées... sur Youtube. Une première pour ces paroisses, les chaînes Youtube étaient inexistantes ou peu actives avant le confinement, explique le Diocèse de Lyon.À la paroisse de Villefranche sur Saône aussi, le curé, le Père Georges, a dû se mettre aux messes en direct sur les réseaux sociaux pour préparer Pâques. " Il a fallu le coacher", raconte avec le sourire Diane d'Azambuja, une paroissienne, " pour le premier direct, il était un peu perturbé avec les coeurs et les likes qui apparaissaient en même temps qu'il parlait." Hormi ces quelques mésaventures techniques, Diane peut désormais suivre la messe de chez elle. Et cette année, pour préparer Pâques en famille, elle a décidé d'organiser des temps de prières à la maison avec ses enfants. "Chacun a sorti ce qu'il trouvait dans ses tiroirs pour créer un petit coin de prière." Et pour la chasse aux oeufs, les enfants devraient organiser un goûter en visio avec leurs cousins pour partager leur butin...Dans la famille d'Olivier Guyotat aussi, il a fallu organiser des temps de communion "pour la fête chrétienne la plus importante de l'année", faute de pouvoir se rendre à la messe. "On organise des petites assemblées en famille", explique-t-il, "et beaucoup de choses sont proposées notamment sur internet, alors on s'adapte en fonction des volontés dans la famille.". Dimanche, ce n'est pas à Sainte-Marie-en-Presqu'île que lui et sa famille communieront mais chez eux, grâce à la messe du Diocèse de Lyon, diffusée en direct. Puis, ce sera un repas en famille (restreinte) et une chasse aux oeufs pour les enfants... dans leur appartement.