Meyzieu : Un appel à témoins lancé après la disparition d'une adolescente

L'appel à témoins a été lancé vendredi 31 mai dans l'après-midi, après la disparition inquiétante de Léa Michelon, une adolescente âgée de 16 ans.

Elle a été aperçue pour la dernière fois jeudi soir, à la station de tramway Meyzieu gare dans la banlieue de Lyon, à 18 h 20.

Elle est susceptible de se rendre à Agen ou Nîmes.

L'appel à témoins précise qu'elle mesure 1,58 m. Elle a les yeux marron et des cheveux mi-longs noirs.

Elle serait vétue d'un pantalon slim noir, d'un sweat noir, d'une veste en fourrure marron, de baskets bleues foncées et d'un sac à main noir.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le commissariat de police de Meyzieu au 04 72 45 12 30 et ce week-end au 04 78 78 40 40.